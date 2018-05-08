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В День памяти и примирения Лидия Таран проведет выпуск ТСН под открытым небом

Комментариев: 2
В день памяти и примирения, который во всем мире отмечают сегодня, 8 мая, Телевизионная служба новостей канала 1+1 развернет свою студию под открытым небом.
Выпуск ТСН под открытым небом
Выпуск ТСН под открытым небом
пресс-служба 1+1

Ведущая Лидия Таран проведет вечерний выпуск в 19.30 из выездной студии, которая будет расположена в Киеве возле Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

Там весь день проходят торжественные мероприятия памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Часть выпуска ТСН будет посвящена Дню памяти и примирения.

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Отметим, ТСН стала первой информационной программой, которая начала проводить выездные выпуски и студии "под открытым небом", когда ведущие освещают новости непосредственно с места одного из главных событий дня. Первый такой выпуск вышел в эфир еще в апреле 2013 года из Тбилиси. После этого были выпуски из Чернобыля, в годовщину аварии на АЭС; из Чонгара, на пересечении границы с оккупированным Крымом в годовщину депортации крымских татар; из Европарламента, в день подписания соглашения о предоставлении Украине безвизового режима; из села Павловка в Винницкой области, у горящего дома, в который попал снаряд во время взрыва на военных складах. Традиционными стали уже и новогодние выпуски с Софийской площади.

Напомним, в большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник Победы во Второй мировой войне отмечают именно 8 мая с официальным названием День победы в Европе. В Украине, согласно Указу Президента, этот памятный день официально отмечают с 2015 года.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о новом сериале "Шанс на любовь". Подробнее по ссылке.

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Теги: День памяти и примирения, Лидия Таран, ТСН
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.05.2018, 17:58
Оценка:  0
гость
а можно ещё раз такая пьянка и нагишом?
гость  (аноним)  08.05.2018, 17:56
Оценка:  0
гость
гость 16:05 приезжай с паспортом гражданина Украины. А дед на фото в немецкой форме? Тогда можно
гость  (аноним)  08.05.2018, 17:46
Оценка:  -1
гость
А, тогда сегодня не буду смотреть, что эта фемен может нового рассказать, хоть и не в студии.
гость  (аноним)  08.05.2018, 16:05
Оценка:  0
гость
Москвичи, кто знает, можно ли прийти на акцию "Бессмертный полк" с портретом дедушки? Он воевал в составе 1-й дивизии РОА под командованием полковника вермахта Кононова. Оч надо. Плиз!
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