Евровидение 2018: победители первого полуфинала

Известны имена первых финалистов конкурса Евровидение 2018.

Сегодня, 8 мая, прошел первый полуфинал конкурса Евровидение 2018. 8 мая на сцене конкурса Евровидение 2018 в Португалии выступил 19 стран-участниц. Там артисты и покажут свои песенные номера.

Читайте также: Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн

В результате голосования стали известны победители первого полуфинала. Именно они и стали первыми финалистами конкурса Евровидение 2018:

Первые финалисты Евровидения 2018:

Австрия.

Эстония.

Кипр.

Литва.

Израиль.

Чехия.

Болгария.

Албания.

Финляндия.

Ирландия.

К слову, финал Евровидения 2018 пройдет 12 мая. Тогда и объявят имя победителя конкурса Евровидение 2018.

Напомним, что представитель от Украины выступит 10 мая. Свой номер MELOVIN покажет во втором полуфинале Евровидения 2018.