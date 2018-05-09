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Евровидение 2018: победители первого полуфинала

Комментариев: 2
Известны имена первых финалистов конкурса Евровидение 2018.
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
GettyImages.com

Сегодня, 8 мая, прошел первый полуфинал конкурса Евровидение 2018. 8 мая на сцене конкурса Евровидение 2018 в Португалии выступил 19 стран-участниц. Там артисты и покажут свои песенные номера.

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В результате голосования стали известны победители первого полуфинала. Именно они и стали первыми финалистами конкурса Евровидение 2018:

Первые финалисты Евровидения 2018:

Австрия.

Эстония.

Кипр.

Литва.

Израиль.

Чехия.

Болгария.

Албания.

Финляндия.

Ирландия.

К слову, финал Евровидения 2018 пройдет 12 мая. Тогда и объявят имя победителя конкурса Евровидение 2018.

Напомним, что представитель от Украины выступит 10 мая. Свой номер MELOVIN покажет во втором полуфинале Евровидения 2018

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Теги: евровидение 2018, Евровидение 2018 страны, первый полуфинал, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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mihail    09.05.2018, 00:38
Оценка:  0
mihail
А мне понравилась певица от Израиля))) Очень харизматичная, а остальные в большинстве пустышки...
гость  (аноним)  09.05.2018, 00:21
Оценка:  +1
гость
Красивой песни от Азербайджана нет,Алексеев тоже пролетел,зато израиль уродский прошел-фу.
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