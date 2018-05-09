Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Известны имена первых финалистов конкурса Евровидение 2018.
Сегодня, 8 мая, прошел первый полуфинал конкурса Евровидение 2018. 8 мая на сцене конкурса Евровидение 2018 в Португалии выступил 19 стран-участниц. Там артисты и покажут свои песенные номера.
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В результате голосования стали известны победители первого полуфинала. Именно они и стали первыми финалистами конкурса Евровидение 2018:
Первые финалисты Евровидения 2018:
Австрия.
Эстония.
Кипр.
Литва.
Израиль.
Чехия.
Болгария.
Албания.
Финляндия.
Ирландия.
К слову, финал Евровидения 2018 пройдет 12 мая. Тогда и объявят имя победителя конкурса Евровидение 2018.
Напомним, что представитель от Украины выступит 10 мая. Свой номер MELOVIN покажет во втором полуфинале Евровидения 2018.
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