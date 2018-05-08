ALEKSEEV впечатлил фанов Евровидения своим перфомансом!
Спецтема: Евровидение 2018
Уже сегодня, 8 мая, в столице Португалии состоится первый полуфинал самого масштабного в Европе песенного конкурса "Евровидение", в котором собрались все фавориты.
В числе девятнадцати стран-участников свой перфоманс представит и исполнитель ALEKSEEV. Уже сейчас номер артиста на песню "Forever" еврофаны окрестили в социальных сетях и на форумах как самый впечатляющий на Евровидении 2018!
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В тысячах комментариев пользователи Интернета обсуждают постановку ALEKSEEV и пытаются разгадать реализованные на сцене приемы и решения, которые они уже имели возможность подсмотреть на репетициях шоу. Главным элементом номера исполнителя является роза - символ любви, страсти, увлечения. Аллегорический образ чувств в танце исполняет артистка FREEDOM BALLET Юлия Зимогляд-Блажкив. Больше всего поразил зрителей финал номера - разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, что символизирует душу, пропитанную любовью.
Фаны конкурса из разных стран Европы и на разных языках пишут на YouTube о номере ALEKSEEV следующее:
Этот певец - что-то новое для "Евровидения"! Настоящий шедевр!
Он должен победить в этом году! Постановка завораживает!
Самая романтичная песня на "Евровидении" в этом году! Мне это нравится!
Никто не забудет этот перфоманс! Он невероятно впечатляет! Мой голос - тебе!
Главный романтик этого конкурса! Это так эффектно!
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Не смотря на то, что номер полностью, где история ALEKSEEV раскроется от начала и до конца, зрители увидят только во время первого полуфинала, уже сейчас он не оставляет никого равнодушным. Визуализация перфоманса принадлежит одному из самых известных режиссеров-постановщиков в Восточной Европе Олегу Боднарчуку, который также является продюсером ALEKSEEV. По словам режиссера, самая главная технология номера - это артист:
Артист и идея - главные технологии номера "Forever". Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы "Евровидения" оперативно реагируют на наши замечания и вносят все коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы.
Кроме Беларуси, которую в этом году представляет ALEKSEEV, за место в финале 8 мая также поборются: Исландия, Израиль, Эстония, Хорватия, Финляндия, Швейцария, Кипр и другие страны. ALEKSEEV с песней "Forever" выступит под номером 8.
А пока можно посмотреть видео с репетиции ALEKSEEV в Лиссабоне:
Напомним также, что ранее мы рассказывали где можно смотреть первый полуфинал Евровидения 2018 в режиме онлайн. Подробнее узнайте по ссылке.
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