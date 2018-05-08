ALEKSEEV впечатлил фанов Евровидения своим перфомансом!

В числе девятнадцати стран-участников свой перфоманс представит и исполнитель ALEKSEEV. Уже сейчас номер артиста на песню "Forever" еврофаны окрестили в социальных сетях и на форумах как самый впечатляющий на Евровидении 2018!

В тысячах комментариев пользователи Интернета обсуждают постановку ALEKSEEV и пытаются разгадать реализованные на сцене приемы и решения, которые они уже имели возможность подсмотреть на репетициях шоу. Главным элементом номера исполнителя является роза - символ любви, страсти, увлечения. Аллегорический образ чувств в танце исполняет артистка FREEDOM BALLET Юлия Зимогляд-Блажкив. Больше всего поразил зрителей финал номера - разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, что символизирует душу, пропитанную любовью.

ALEKSEEV на Евровидении 2018 фото пресс-служба Евровидение 2018 ALEKSEEV фото пресс-служба

Фаны конкурса из разных стран Европы и на разных языках пишут на YouTube о номере ALEKSEEV следующее:

Этот певец - что-то новое для "Евровидения"! Настоящий шедевр!

Он должен победить в этом году! Постановка завораживает!

Самая романтичная песня на "Евровидении" в этом году! Мне это нравится!

Никто не забудет этот перфоманс! Он невероятно впечатляет! Мой голос - тебе!

Главный романтик этого конкурса! Это так эффектно!

Не смотря на то, что номер полностью, где история ALEKSEEV раскроется от начала и до конца, зрители увидят только во время первого полуфинала, уже сейчас он не оставляет никого равнодушным. Визуализация перфоманса принадлежит одному из самых известных режиссеров-постановщиков в Восточной Европе Олегу Боднарчуку, который также является продюсером ALEKSEEV. По словам режиссера, самая главная технология номера - это артист:

Артист и идея - главные технологии номера "Forever". Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы "Евровидения" оперативно реагируют на наши замечания и вносят все коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы.

ALEKSEEV Евровидение 2018 фото пресс-служба Фото ALEKSEEV на Евровидении 2018 пресс-служба

Кроме Беларуси, которую в этом году представляет ALEKSEEV, за место в финале 8 мая также поборются: Исландия, Израиль, Эстония, Хорватия, Финляндия, Швейцария, Кипр и другие страны. ALEKSEEV с песней "Forever" выступит под номером 8.

Фото Евровидение 2018 ALEKSEEV пресс-служба ALEKSEEV на Евровидении 2018 фото пресс-служба Фото выступление ALEKSEEV на Евровидение 2018 пресс-служба

А пока можно посмотреть видео с репетиции ALEKSEEV в Лиссабоне: