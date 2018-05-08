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Телеканал «Украина» приступил к съемкам детектива «КТО ТЫ?»

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Телеканал «Украина» совместно с компанией «Украинская продакшен студия» приступил к съемкам 16-серийной картины «Кто ты?».
Украинский сериал "Кто ты?"
Украинский сериал "Кто ты?"
пресс-служба канала Украина

Режиссером фильма стал известный украинский кинорежиссёр Анатолий Матешко, который рассказал:

Я вообще не собирался снимать 16 серий, но когда ко мне попал этот сценарий, я не смог оторваться. Это тот редкий случай, когда сбалансированы все линии в сценарии. Где характеры и острый сюжет очень хорошо переплетаются. Мне очень нравятся главные герои - Катя и Антон, они очень творчески относятся, вошли с энтузиазмом в процесс, а мне нравится, когда за материал берутся люди неравнодушные, когда им это интересно.

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В центре истории - психотерапевт Инга Штефан, которая после странной гибели нескольких пациентов и исчезновения жениха, начинает сотрудничество с убойным отделом полиции. Помогая правоохранительным органам расследовать очередное дело, героиня пытается поставить себя на место убийцы и найти ответы на вопросы: «Кто ты? Что тобой движет?». Параллельно с сотрудничеством правоохранительных органов, она ведет собственное расследование, в ходе которого хочет узнает, кто стоит за смертью ее пациентов и жениха.

Зрителей ждут 8 запутанных детективных историй (1 история – 2 серии), которые будут держать их в напряжении до самой концовки.

Съемки сериала будут проходить в Киеве и Киевской области. Они продлятся до конца лета.

Главную роль в фильме 34-летнюю Ингу Штефан сыграет актриса Катерина Кузнецова. Ее коллегами по картине стали актеры Антон Батырев, Игорь Пазыч, Ярослав Гуревич, Мирослав Павличенко, Анастасия Матешко, Олег Примогенов, Сатаров Роман, Анна Лебедева, Сергей Солодов и Ольга Радчук.

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Детектив «Кто ты?» производства телеканала «Украина» - далеко не первая работа в этом жанре. Прошлой осенью в эфире успешно стартовал детектив собственного производства «Спецы», а ранее – «Тройная защита».

Наталья Стрибук, главный продюсер департамента кино-сериального производства делится:

В этом сериале мы предложим зрителям насладиться прекрасным актерским дуэтом Кати Кузнецовой и Антона Батырева. На протяжении шестнадцати серий между ними будет разыгрываться завораживающая профессиональная и любовная дуэль - наши герои умны, остры на язык и оба настоящие детективы!

Напомним также, что канал 1+1 покажет новую мелодраму "Шанс на любовь". Подробнее о производстве и сериале можно узнать по ссылке.

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Теги: новый сериал, съемки, премьера, украинский сериал
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "Украина"

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Комментариев (2)
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украинский  (аноним)  08.05.2018, 14:16
Оценка:  0
украинский
А вы все - карликовые xyecocы!
pусский  (аноним)  08.05.2018, 14:10
Оценка:  0
pусский
Все вы - американские жополизуны!
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