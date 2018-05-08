Финал Евровидения 2018 в Португалии: где смотреть онлайн

Узнайте, где смотреть онлайн финал Евровидения 2018.

Уже сегодня вечером состоится финал Евровидения в Лиcабоне (Португалия). Свои номера покажут 26 стран-участниц, среди них – и Украина. Где смотреть онлайн-трансляцию финала песенного конкурса – читайте на сайте Ivona.

Читай также: Евровидение 2018: список финалистов конкурса

По результатам двух полуфиналов, которые состоялись 8 и 10 мая, определились 20 финалистов. Еще 6 стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Отметим, представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступил во втором полуфинале конкурса, 10 мая, с песней «Under the Ladder»:

Где смотреть финал Евровидения 2018 онлайн

В прямом эфире финал Евровидения 2018 можно будет смотреть на каналах “UA: Первый“, “UA: Крым“ и “СТБ“. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 можно будет также на сайте ivona.bigmir.net.

Евровидение 2018 финал: онлайн-трансляция (видео будет доступно 12 мая в 22:00)

Евровидение 2018 – финал, порядок выступлений:

01) Украина. MELOVIN – "Under the Ladder";

02) Испания. Amaia y Alfred – "Tu canción";

03) Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!";

04) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old";

05) Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You";

06) Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza";

07) Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song";

08) Португалия. Cláudia Pascoal – "O jardim";

09) Великобритания. SuRie – "Storm";

10) Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca";

11) Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone";

12) Албания. Eugent Bushpepa – "Mall";

13) Франция. Madame Monsieur – "Mercy";

14) Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me";

15) Дания. Rasmussen – "Higher Ground";

16) Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love";

17) Финляндия. Saara Aalto – "Monsters";

18) Болгария. EQUINOX – "Bones";

19) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day";

20) Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off";

21) Венгрия. AWS – "Viszlát nyár";

22) Израиль. Netta Barzilai –"TOY";

23) Нидерланды. Waylon – "Outlaw In 'Em".

24) Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – "Together";

25) Кипр. Eleni Foureira – "Fuego";

26) Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente".

Напомним, на открытии Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов. Подробнее – по ссылке.