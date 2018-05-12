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Финал Евровидения 2018: где смотреть онлайн

Спецтема: Евровидение 2018
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Узнайте, где смотреть онлайн финал Евровидения 2018.
Финал Евровидения 2018: где смотреть онлайн
Финал Евровидения 2018: где смотреть онлайн
facebook.com/EurovisionSongContest​

Первый полуфинал Евровидения 2018 состоится уже сегодня, 8 мая, а вскоре и второй – 10 мая. В результате первого и второго полуфиналов станет известно, кто из артистов войдет в финал Евровидения 2018, который состоится в Лиссабоне 12 мая.

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Финал Евровидения 2018 смотреть онлайн можно на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, телеканале “UA: Первый“, телеканале “СТБ“.

Отметим, представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале конкурса, 10 мая, с песней «Under the Ladder»:

К слову, букмекеры сделали ставки на победителя Евровидения 2018. Имя потенциального победителя – здесь.

Напомним, на открытии Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов. Подробнее – по ссылке.

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Теги: евровидение 2018, Евровидение 2018 страны, финал, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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