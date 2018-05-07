Джамала рассказала о первых днях материнства и работе

Джамала о своей работе: "Мне хотелось плакать от счастья".

Вчера зрители телеканала «1+1» увидели специальный проект «Светская жизнь. Звезды Голоса», который был посвящен самым ярким участникам, победителям и звездным тренерам восьми сезонов «Голосу країни».

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В рамках программы Джамала рассказала ведущей «Голосу країни» Катерине Осадчей, как совмещала съемки с первыми днями материнства:

Во время прямых эфиров мой муж приезжал на съемочную площадку вместе с ребенком, чтобы я покормила сына. Материнство вдохновляет, поэтому я нахожу время на все: для меня действительно важна карьера и почетно быть тренером такого масштабного проекта. Во время беременности я стала более уязвимой, мне хотелось плакать от счастья, игры бэнда, невероятных декораций, выступлений участников. Чувственность в восьмом сезоне зашкаливала.

Тем временем, ведущий проекта Юрий Горбунов добавил, что наблюдая за Джамалой, вспомнил беременности своей жены Катерины Осадчей:

Я смотрел на Джа и понимал, что в прошлом году и Катя так реагировала на выступления вокалистов, а лирические песни вызвали у нее слезы.

Голос країни 8 финал фото пресс-служба 1+1

Интересно, что в седьмом сезоне «Голосу країни» приняло участие рекордное количество популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Так, все красные кресла в этом году развернули Юрий Ткач, Злата Огневич, Ирина Федишин, Камалия, Анна Тринчер, экс-Борис Апрель Зианджа. Также свои силы в проекте испытала олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, но ни один тренер не нажал на красную кнопку. В свою очередь, Юрий Ткач рассказал о моменте, когда родилась идея прийти на «Голос країни»:

За кулисами «Танців з зірками» мы с Сергеем Бабкиным пели уже всем известный юмористический кавер на его песню, и кто-то выкрикнул: « Юра, тебе нужно идти на «Голос країни». Я подумал, что действительно хочу попробовать свои силы.

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Тем временем, победительница «Танців з зврками» и тренер «Голосу.Діти-4» Наталья Могилевская за кулисами проекта призналась, что очень боялась в «Голосі країни-7» не развернуть красные кресла, но все же ей удалось покорить сердца всех своих коллег. В свою очередь, Павло Зибров, который принял участие в шестом сезоне, но ни один тренер не нажал на кнопку, поделился, что специально выбрал классическую композицию, чтобы звездные наставники его не узнали.

Также участники «Голосу країни», которые после участия в проекте стали популярными украинскими певцами, LAUD, Constantine, Мария Яремчук, Христина Соловий, INGRET, Вера Кекелия, Роман Дуда, Влад Феничуо признались, что именно проект стал их первой ступенью к популярности.

Напомним, победительницей «Голосу країни-8» стала подопечная Сергея Бабкина 20-летняя Алена Луценко из Белой Церкви. Победу участнице принесла песня Нины Матвиенко «Колискова зорі». Девушка с народным вокалом получила почетное звание «голоса страны», 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК «Щасливий».

Алена Луценко и Сергей Бабкин фото пресс-служба 1+1

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о первых подробностях нового сезона "Танцев со звездами". Подробнее по ссылке.