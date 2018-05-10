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Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн

Спецтема: Евровидение 2018
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Узнайте, где можно будет посмотреть онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидение 2018.
Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн
Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн
eurovision.tv

Уже завтра, 8 мая, стартует первый полуфинал самого долгожданного песенного конкурса Евровидение 2018. Смотреть онлайн первый полуфинал конкурса вы сможете здесь. А второй полуфинал Евровидение 2018 пройдет 10 мая, во время которого выступит представитель Украины - MELOVIN.

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Смотреть онлайн второй полуфинал Евровидение 2018 вы сможете на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, на телеканале "UA: Первый", а также на телеканале "СТБ".

Во втором полуфинале выступят 18 стран-участниц, а именно:

  1. Норвегия;

  2. Румыния;

  3. Сербия;

  4. Сан-Марино;

  5. Дания;

  6. Россия;

  7. Молдова;

  8. Нидерланды;

  9. Австралия;

  10. Грузия;

  11. Польша;

  12. Мальта;

  13. Венгрия;

  14. Латвия;

  15. Швеция;

  16. Черногория;

  17. Словения;

  18. Украина.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал с клипом на песню, которую MELOVIN представит на Евровидении 2018. Посмотреть клип можно по ссылке.

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Теги: евровидение 2018, второй полуфинал Евровидения, Украина
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Источник: ivona bigmir)net

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