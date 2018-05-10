Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн
Уже завтра, 8 мая, стартует первый полуфинал самого долгожданного песенного конкурса Евровидение 2018. Смотреть онлайн первый полуфинал конкурса вы сможете здесь. А второй полуфинал Евровидение 2018 пройдет 10 мая, во время которого выступит представитель Украины - MELOVIN.
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Смотреть онлайн второй полуфинал Евровидение 2018 вы сможете на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, на телеканале "UA: Первый", а также на телеканале "СТБ".
Во втором полуфинале выступят 18 стран-участниц, а именно:
Норвегия;
Румыния;
Сербия;
Сан-Марино;
Дания;
Россия;
Молдова;
Нидерланды;
Австралия;
Грузия;
Польша;
Мальта;
Венгрия;
Латвия;
Швеция;
Черногория;
Словения;
Украина.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал с клипом на песню, которую MELOVIN представит на Евровидении 2018. Посмотреть клип можно по ссылке.
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