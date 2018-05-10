Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн

Узнайте, где можно будет посмотреть онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидение 2018.

Уже завтра, 8 мая, стартует первый полуфинал самого долгожданного песенного конкурса Евровидение 2018. Смотреть онлайн первый полуфинал конкурса вы сможете здесь. А второй полуфинал Евровидение 2018 пройдет 10 мая, во время которого выступит представитель Украины - MELOVIN.

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Смотреть онлайн второй полуфинал Евровидение 2018 вы сможете на официальном канале Eurovision Song Contest в YouTube, на телеканале "UA: Первый", а также на телеканале "СТБ".

Во втором полуфинале выступят 18 стран-участниц, а именно:

Норвегия; Румыния; Сербия; Сан-Марино; Дания; Россия; Молдова; Нидерланды; Австралия; Грузия; Польша; Мальта; Венгрия; Латвия; Швеция; Черногория; Словения; Украина.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал с клипом на песню, которую MELOVIN представит на Евровидении 2018. Посмотреть клип можно по ссылке.