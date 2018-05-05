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«Евровидение-2018»: где смотреть церемонию открытия

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Начало церемонии в 19:00.
«Евровидение-2018»: где смотреть церемонию открытия
«Евровидение-2018»: где смотреть церемонию открытия
eurovision.tv

Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне, Португалия, состоится торжественная церемония открытия «Евровидения-2018». Где можно будет смотреть прямую трансляцию онлайн, расскажет Ivona

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Смотреть церемонию открытия «Евровидения-2018» можно будет на YouTube, а также на сайте ivona.bigmir.net. Начало – в 19:00 по киевскому времени. 

«Евровидение-2018»: смотреть церемонию открытия онлайн

Церемония открытия будет проводиться на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий. 

Напомним, что в этом году представлять Украину на песенном конкурсе будет MELOVIN с песней Under The Ladder.

Ранее стало известно, кто вошел в состав жюри «Евровидения-2018» от Украины.

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Теги: Евровидение-2018, онлайн, открытие
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