«Евровидение-2018»: где смотреть церемонию открытия

Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне, Португалия, состоится торжественная церемония открытия «Евровидения-2018». Где можно будет смотреть прямую трансляцию онлайн, расскажет Ivona.

Смотреть церемонию открытия «Евровидения-2018» можно будет на YouTube, а также на сайте ivona.bigmir.net. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

«Евровидение-2018»: смотреть церемонию открытия онлайн

Церемония открытия будет проводиться на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий.

The #ESC2018 Blue Carpet is ready to host our 43 Delegations tomorrow. Here's an exclusive sneak peek of what it's going to look like. #AllAboard pic.twitter.com/rlWHeGUv8O