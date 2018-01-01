Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева заинтриговала новым видом деятельности

Комментариев: 0
Даша Астафьева сообщила подписчикам, что осваивает новую профессию.
Даша Астафьева осваивает новую профессию
Даша Астафьева осваивает новую профессию
instagram.com/da_astafieva​

Певица Даша Астафьева не на шутку заинтриговала поклонников своим новым заявлением и фото. Во-первых, артистка появилась в новом образе – с длинными кудрявыми волосами. Во-вторых, сообщила неожиданную новость.

Читайте также: Даша Астафьева: «Всех моих бывших звали Олег»

На своей странице в Instagram Даша Астафьева рассказала, что осваивает новую профессию. Чем конкретно занялась – артистка пообещала сообщить позже, а вместо этого предложила подписчикам угадать род ее новой деятельности:

С сегодняшнего дня я ученик! Ещё в детстве мечтала освоить эту профессию))) Позже расскажу, во что ввязалась😂😂😂

А пока жду от вас в комментариях предположения моего нового увлечения... Угадавшему пикантный комплимент от меня 🤤🖤

 

Даша Астафьева фото
Даша Астафьева фото
instagram.com/da_astafieva​

 

Отметим, подписчики заинтересовались предложением Даши Астафьевой и активно оставляют комментарии, выражая свои догадки. Воспитательница в детском саду, натурщица, дизайнер, скульптор, сомелье – фантазия подписчиков безгранична!

Напомним, Влад Яма показал своего 2-летнего сына. Фото смотрите по ссылке.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева, профессия, новости, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь