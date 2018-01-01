Даша Астафьева заинтриговала новым видом деятельности

Даша Астафьева сообщила подписчикам, что осваивает новую профессию.

Певица Даша Астафьева не на шутку заинтриговала поклонников своим новым заявлением и фото. Во-первых, артистка появилась в новом образе – с длинными кудрявыми волосами. Во-вторых, сообщила неожиданную новость.

Читайте также: Даша Астафьева: «Всех моих бывших звали Олег»

На своей странице в Instagram Даша Астафьева рассказала, что осваивает новую профессию. Чем конкретно занялась – артистка пообещала сообщить позже, а вместо этого предложила подписчикам угадать род ее новой деятельности:

С сегодняшнего дня я ученик! Ещё в детстве мечтала освоить эту профессию))) Позже расскажу, во что ввязалась😂😂😂 А пока жду от вас в комментариях предположения моего нового увлечения... Угадавшему пикантный комплимент от меня 🤤🖤

Даша Астафьева фото instagram.com/da_astafieva​

Отметим, подписчики заинтересовались предложением Даши Астафьевой и активно оставляют комментарии, выражая свои догадки. Воспитательница в детском саду, натурщица, дизайнер, скульптор, сомелье – фантазия подписчиков безгранична!

Напомним, Влад Яма показал своего 2-летнего сына. Фото смотрите по ссылке.