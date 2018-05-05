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Регина Тодоренко поделилась секретом идеальной фигуры

Комментариев: 1
Регина Тодоренко рассказала, как нужно питаться, чтобы не поправиться.
Регина Тодоренко - секрет стройности
Регина Тодоренко - секрет стройности
instagram.com/reginatodorenko​

Популярная телеведущая Регина Тодоренко является примером для подражания для многих девушек, ведь у нее хорошие внешние данные и идеальная фигура. А недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко поделилась главным секретом стройности.

Регина Тодоренко фото
Регина Тодоренко фото
instagram.com/reginatodorenko​

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Как утверждает телеведущая и актриса, нужно успеть употребить любимую пищу, пускай даже вредную, до 12:00, а научил ее этому дедушка:

Мой дедушка с детства учил меня, что как позавтракаешь - так весь день и проведёшь. Именно за завтраком я не отказываю себе ни в какой еде: могу съесть и йогурт, салат, торт, конфеты и даже бургер, главное - успеть до 12:00, чтобы это все не превратилось в лишние килограммы на боках.

Напомним, стало известно, сколько получает Кайли Дженнер за один рекламный пост в Instagram. Подробности – по ссылке.

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Теги: Регина Тодоренко, фигура звезд, идеальная фигура, секрет, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Глод    05.05.2018, 13:42
Оценка:  +1
Глод
У неё не идеальная фигура.
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