Регина Тодоренко поделилась секретом идеальной фигуры

Регина Тодоренко рассказала, как нужно питаться, чтобы не поправиться.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко является примером для подражания для многих девушек, ведь у нее хорошие внешние данные и идеальная фигура. А недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко поделилась главным секретом стройности.

Регина Тодоренко фото instagram.com/reginatodorenko​

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Как утверждает телеведущая и актриса, нужно успеть употребить любимую пищу, пускай даже вредную, до 12:00, а научил ее этому дедушка:

Мой дедушка с детства учил меня, что как позавтракаешь - так весь день и проведёшь. Именно за завтраком я не отказываю себе ни в какой еде: могу съесть и йогурт, салат, торт, конфеты и даже бургер, главное - успеть до 12:00, чтобы это все не превратилось в лишние килограммы на боках.

Напомним, стало известно, сколько получает Кайли Дженнер за один рекламный пост в Instagram. Подробности – по ссылке.