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Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой в Instagram

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Узнайте, сколько стоит один пост Кайли Дженнер в социальной сети.
Кайли Дженнер - самая высокооплачиваемая звезда в Instagram
Кайли Дженнер - самая высокооплачиваемая звезда в Instagram
instagram.com/kyliejenner​

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Предпринимательская жилка у Кайли Дженнер точно есть, ведь звезда в своих 20 лет уже построила достаточно успешную бьюти-компанию, продукция которой пользуется большим спросом среди девушек. А теперь стало известно, сколько стоит один пост голливудской дивы в Instagram.

Аналитическое агентство D'Marie Analytics сообщает, что стоимость одного рекламного поста Кайли Дженнер составляет не менее 1 млн долларов:

Кайли стала мировым брендом. Эта молодая девушка-предприниматель достигла вершины успеха и стала невероятно влиятельной персоной в индустрии рекламы и маркетинга. Такого успеха иногда не могут достичь даже самые опытные профессионалы.

К слову, ранее американская модель одним твитом понизила акции Snapchat на $1,5 миллиарда. Отметим, рекламные посты Кайли Дженнер делает достаточно редко и всегда добавляет #ad, как, к примеру, здесь:

Напомним, Ева Мендес показала, как выглядела в 15 лет. Снимок смотрите по ссылке.

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Теги: Кайли Дженнер, соцсети, инстаграм, стоимость, оплата
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Источник: ivona bigmir)net

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