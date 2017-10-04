Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой в Instagram

Узнайте, сколько стоит один пост Кайли Дженнер в социальной сети.

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Предпринимательская жилка у Кайли Дженнер точно есть, ведь звезда в своих 20 лет уже построила достаточно успешную бьюти-компанию, продукция которой пользуется большим спросом среди девушек. А теперь стало известно, сколько стоит один пост голливудской дивы в Instagram.

Аналитическое агентство D'Marie Analytics сообщает, что стоимость одного рекламного поста Кайли Дженнер составляет не менее 1 млн долларов:

Кайли стала мировым брендом. Эта молодая девушка-предприниматель достигла вершины успеха и стала невероятно влиятельной персоной в индустрии рекламы и маркетинга. Такого успеха иногда не могут достичь даже самые опытные профессионалы.

К слову, ранее американская модель одним твитом понизила акции Snapchat на $1,5 миллиарда. Отметим, рекламные посты Кайли Дженнер делает достаточно редко и всегда добавляет #ad, как, к примеру, здесь:

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