Олег Скрипка и “Країна Мрій” приглашают на вечер украинского барокко до “Мистецького Арсеналу”.

Лидер группы “Воплі Відоплясова” поделился тем, как традиционное семейное мероприятие “выросло” до уровня национального культурно-художественного комплекса.

Олег Скрипка делится:

Традиция вечеринок в стиле барокко появилась благодаря моей жене Наталье. Сначала они были достоянием семьи и близкого круга друзей. Старинная музыка, пение, танцы, стилизованные наряды — всё очень красиво, изящно и душевно при этом! Каждый такой “барочный” вечер к нам присоединялось всё больше желающих: друзья с радостью рассказывали своим друзьям о нашем семейном мероприятии, поэтому круг гостей рос. Так и возникла мысль вывести эту идею на новый уровень.

Афиша мероприятия пресс-служба

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Все желающие смогут почувствовать и осознать, насколько глубоко украинцы переосмыслили мировое течение барокко.

Олег Скрипка продолжает:

Когда слышим само слово “барокко“ — сразу представляем Германию, Италию, Францию... На самом деле, все украинские песни, который мы любим и считаем народными, возникли в расцвет украинского барокко. Даже Гимн Украины — это пышная барочная мелодия! Это надо знать, об этом надо рассказывать, на этом надо воспитывать!

Олег Скрипка фото пресс-служба

“Мистецький Арсенал” гостеприимно ждёт посетителей 12 мая в 17:00. Просьба выбирать наряды для события, стилизованные под эпоху Средневековья, барокко, или надевать народную одежду.

Видео-анонс события можно посмотреть здесь:

Напомним также, что в июне состоится 26-й Пробег под каштанами. Подробнее по ссылке.