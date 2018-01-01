Скажи Это Вслух: Mountain Breeze представили дебютный альбом
Всего через год после выхода первого трека, Mountain Breeze представили полноформатный студийный альбом Say It Loud — Скажи Это Вслух.
В треклист вошли 10 песен — уже знакомые Running Low и WWWT, созданные в сотрудничестве с известными шведскими музыкантами Chris Wahle и Andreas Öhrn, лирическая композиция I See You и 6 новых авторских песен, написанных фронтменом коллектива Александром Беляком.
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Этот лонгплей иллюстрирует всю гамму человеческих эмоций — в нём гармонично сочетаются как нежные истории о безответной любви, так и драйвовые треки о силе духа на пути преодоления трудностей.
Александр Беляк, фронтмен, говорит:
«Say It Loud» — это главный посыл всего альбома и каждой песни в частности. Сейчас Mountain Breeze есть что сказать всему миру, и мы выражаем главные слова через свои песни.
Послушать альбом можно здесь:
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