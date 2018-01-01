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Скажи Это Вслух: Mountain Breeze представили дебютный альбом

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Участники Национального отбора на Евровидение-2018 выпустили первый полноформатный альбом под названием Say It Loud.
Mountain Breeze - дебютный альбом
Mountain Breeze - дебютный альбом
пресс-служба

Всего через год после выхода первого трека, Mountain Breeze представили полноформатный студийный альбом Say It Loud — Скажи Это Вслух.

Mountain Breeze треклист фото
Mountain Breeze треклист фото
пресс-служба

В треклист вошли 10 песен — уже знакомые Running Low и WWWT, созданные в сотрудничестве с известными шведскими музыкантами Chris Wahle и Andreas Öhrn, лирическая композиция I See You и 6 новых авторских песен, написанных фронтменом коллектива Александром Беляком.

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Этот лонгплей иллюстрирует всю гамму человеческих эмоций — в нём гармонично сочетаются как нежные истории о безответной любви, так и драйвовые треки о силе духа на пути преодоления трудностей.

Александр Беляк, фронтмен, говорит:

«Say It Loud» это главный посыл всего альбома и каждой песни в частности. Сейчас Mountain Breeze есть что сказать всему миру, и мы выражаем главные слова через свои песни.

Послушать альбом можно здесь:

Напомним также, что MELOVIN поделился первым впечатлением от репетиции на Евровидение 2018. Подробнее по ссылке.

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Теги: mountain breeze, mountain breeze песни, дебют, альбом
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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