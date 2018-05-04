Где и как правильно покупать овощи и фрукты: новые расследования «тайных агентов»

Журналисты Нового канала предупредили потребителей о возможных опасностях при покупке популярных продуктов.

Покупая овощи и фрукты, мы искренне верим, что они содержат витамины и минералы. И не имеем никакого представления о том, что еще может содержать их сочная мякоть.

Команда проекта «Тайный агент» обратила внимание на отзывы в соцсетях о качестве купленных овощей и фруктов: гнилые персики, абрикосы с паразитами внутри, сухие апельсины... И взялась за расследование, чтобы узнать, как в супермаркетах, на складах и рынках гарантируют безопасность овощей и фруктов. И проверяют ли их на наличие нитратов и пестицидов, опасных для человека.

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Журналистка проекта Елена Пушная устроилась продавщицей на столичном элитном рынке. И узнала о бартерных договоренностях между продавцами и лаборантом. Справка о безопасности товара может выдаваться на точку, например, за кусок мяса или пучок зеленого лука! Но, в этой же программе ведущая Катя Павлюченко, заручившись помощью технолога, научит, как самому определить качество овощей и фруктов по их внешнему виду.

Тайный Агент 2 выпуск 12 пресс служба Нового канала

Журналисты предупредят зрителей об опасностях при выборе очищенных овощей в супермаркетах. И расскажут, как такое ноу-хау, популярное среди домохозяек, может негативно сказаться на здоровье потребителей.

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Как не попасться на выработанные годами уловки продавцов рынка? И где безопаснее покупать овощи и фрукты – в супермаркетах, на рынках или овощебазах?

Не пропустите новый выпуск проекта «Тайный агент» в понедельник в 21:00 на Новом канале!

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