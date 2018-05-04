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Насте Каменских - 31: какой была именинница и какой стала

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Певица Настя Каменских (NK) отмечает свой день рождения.
Насте Каменских 31 - день рождения певицы
Насте Каменских 31 - день рождения певицы
instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, известная как NK, сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Певице исполняется 31 год.

Настя Каменских, которую все хорошо знают по дуэту Потап и Настя, никогда не останавливается на достигнутом. Она все время пробует себя в новой роли и открывает новые горизонты.

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Певица попробовала себя и в роли ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», стала членом жюри в шоу «Х-Фактор», заявила о себе, как о сольном артисте, впервые озвучила мультфильм. Кроме того, Настя Каменских одна из первых начала вести свой влог, где рассказывает и показывает, как живет, с кем общается, что любит и что для нее является неприемлемым.

А сегодня, в честь дня рождения Насти Каменских, мы бы хотели показать, какой была певица и какой стала:

 

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Теги: Настя Каменских, настя каменских nk, день рождения, певица
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.05.2018, 12:08
Оценка:  0
гость
Симпатюга С ДР, пусть у тебя будет удачный год!!!!!
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