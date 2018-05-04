Насте Каменских - 31: какой была именинница и какой стала
Певица Настя Каменских, известная как NK, сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Певице исполняется 31 год.
Настя Каменских, которую все хорошо знают по дуэту Потап и Настя, никогда не останавливается на достигнутом. Она все время пробует себя в новой роли и открывает новые горизонты.
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Певица попробовала себя и в роли ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», стала членом жюри в шоу «Х-Фактор», заявила о себе, как о сольном артисте, впервые озвучила мультфильм. Кроме того, Настя Каменских одна из первых начала вести свой влог, где рассказывает и показывает, как живет, с кем общается, что любит и что для нее является неприемлемым.
А сегодня, в честь дня рождения Насти Каменских, мы бы хотели показать, какой была певица и какой стала:
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