Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы?

Принц Гарри и Меган Маркл уже знают, где будут жить после свадьбы.

Приготовления к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл на завершающем этапе. 19 мая состоится торжество, за которым сможет следить весь мир.

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А пока узнаются другие подробности торжества и того, что будет после свадьбы. Недавно прессе удалось узнать, сколько стоит свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

А теперь сообщается, где будет жить новая семья.

Принц Гарри и Меган Маркл фото GettyImages.com

Принц Гарри и Меган Маркл будут жить в большом особняке. Как сообщает пресса, молодожены разместятся в особняке York Cottage, что была резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II — короля Георга V и его жены Мэри.

Особняк находится недалеко от Лондона.

Напомним, что певица Ассоль выходит замуж. Ассоль показала кольцо, которое подарил ей будущий муж.