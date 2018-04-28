Сменившая пол Кейтлин Дженнер женится

Отчим Ким Кардашьян собирается сыграть тайную свадьбу.

68-летняя Кейтлин Дженнер, отчим Ким Кардашьян, собирается жениться. Как сообщалось ранее, Кейтлин Дженнер встречается с 21-летней девушкой-трансгендером Софией Хатчинс.

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Долгое время Кейтлин Дженнер отрицала любовные отношения с Софией. А теперь пресса утверждает, что Кейтлин Дженнер скоро сыграет с Софией свадьбу.

Якобы пара планирует тайную церемонию бракосочетания.

Кейтлин Дженнер никак пока не комментирует эту информацию о свадьбе. А самое главное, что не отрицает эти разговоры.

К слову, Кейтлин Дженнер сделала операцию по смене пола в 2015 году. Всего у Дженнер шестеро детей.

Семья Кардашьян и Дженнер фото GettyImages.com

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