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Слава Каминская поделилась фотографиями с отдыха

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Слава Каминская: «Почти у всех в ленте есть фотографии с жо.ой, а у меня нет».
Слава Каминская на отдыхе
Слава Каминская на отдыхе
instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская поехала отдыхать в Турцию. Артистка Слава Каминская отправилась на отдых со своим супругом. Судя по фото, дети остались в Киеве.

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Среди снимков слава Каминская показала фото, которое привлекло внимание многих подписчиком Каминской.

На снимке Слава Каминская оголила свою попу и оставила подпись с сарказмом:

Почти у всех в ленте есть фотографии с жо.ой, а у меня нет. Я, конечно, понимаю, что #яжемать, но это не останавливает меня совершить сие действо! Так же понимаю, что приведу в негодование некоторых «счастливых жен» и «счастливых мам», но что поделаешь! Прошу понять и простить. Фото одобрено фотографом.

Слава Каминская фото
Слава Каминская фото
instagram.com/babaslavka/

Кто-то раскритиковал славу Каминскую за это, а кто-то оценил чувство юмора Славы.

Напомним, что Оля Цибульская поделилась редким кадром с сыном. Оля Цибульская показала, где она отдыхала с сыном.

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Теги: Слава Каминская, слава каминская инстаграм, отпуск, Турция, откровенное фото
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Источник: ivona bigmir)net

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