Любовный треугольник: Бруклин Бекхэм променял Хлою Морец на 28-летнюю танцовщицу?

Западные СМИ сообщили, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов больше не встречается с Хлоей Морец.

Старший сын звездного семейства Бекхэмов, 19-летний Бруклин, долгое время пребывал в романтических отношениях с 21-летней актрисой Хлоей Морец. Недавно появилась информация, что Бруклин изменяет своей девушке. Но теперь западные СМИ сообщили, что у парня, похоже, новое увлечение.

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По информации СМИ, Бруклин Бекхэм проводит все свободное время с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой. Более того, как сообщает инсайдер, приближенный к паре, девушка стала его новой музой:

На прошлой неделе Бруклин и Лекси держались за руки во время обеда, смеялись и флиртовали.

Лекси Пантерра фото instagram.com/lexypanterra​

Фото Лекси Пантерра instagram.com/lexypanterra​

К слову, на страницах Бекхэма и Пантерры появилось фото, сделанное Бруклином:

Лекси Пантерра фото instagram.com/lexypanterra​

Отметим, если Бруклин и Лекси все же встречаются, видимо, их не смущает разница в возрасте в 9 лет.

Напомним, вчера, 2 апреля, свой день рождения праздновал Дэвид Бекхэм. Как менялся легендарный футболист – смотрите по ссылке.