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Любовный треугольник: Бруклин Бекхэм променял Хлою Морец на 28-летнюю танцовщицу?

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Западные СМИ сообщили, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов больше не встречается с Хлоей Морец.
Бруклин Бекхэм и любовный треугольник
Бруклин Бекхэм и любовный треугольник
instagram.com/chloegmoretz/brooklynbeckham/lexypanterra

Старший сын звездного семейства Бекхэмов, 19-летний Бруклин, долгое время пребывал в романтических отношениях с 21-летней актрисой Хлоей Морец. Недавно появилась информация, что Бруклин изменяет своей девушке. Но теперь западные СМИ сообщили, что у парня, похоже, новое увлечение.

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По информации СМИ, Бруклин Бекхэм проводит все свободное время с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой. Более того, как сообщает инсайдер, приближенный к паре, девушка стала его новой музой:

На прошлой неделе Бруклин и Лекси держались за руки во время обеда, смеялись и флиртовали.

 

Лекси Пантерра фото
Лекси Пантерра фото
instagram.com/lexypanterra​
Фото Лекси Пантерра
Фото Лекси Пантерра
instagram.com/lexypanterra​

 

К слову, на страницах Бекхэма и Пантерры появилось фото, сделанное Бруклином:

 

Лекси Пантерра фото
Лекси Пантерра фото
instagram.com/lexypanterra​

 

Отметим, если Бруклин и Лекси все же встречаются, видимо, их не смущает разница в возрасте в 9 лет.

Напомним, вчера, 2 апреля, свой день рождения праздновал Дэвид Бекхэм. Как менялся легендарный футболист – смотрите по ссылке.

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Теги: Бруклин Бекхэм, расставание, любовный треугольник
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Источник: ivona bigmir)net

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