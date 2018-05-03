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Светлана Лобода: «Что общего у артиста LOBODA И СВЕТЛАНЫ ЛОБОДЫ - это уровень перфекционизма»

Комментариев: 2
Светлана Лобода рассказала о том, что продолжает работать над новыми музыкальными работами даже на последних сроках беременности.
Светлана Лобода рассказала о личном
Светлана Лобода рассказала о личном
пресс-служба

LOBODA, недавно официально подтвердившая свою беременность, на несколько месяцев перебралась в Штаты. Однако, несмотря на скорое появление на свет второго малыша, певица не намерена прерывать творческой деятельности.

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Во время декретного отпуска LOBODA не сидит она месте и в своем почти обычном темпе работает каждый день и записывает новый альбом. 

На вопрос: "Чем LOBODA отличается от Светланы Лободы?", артистка ответила:

Это два абсолютно разных человека. В жизни я очень спокойная и мягкая, люблю дом и спортивную одежду. Вкусно поесть и долго поспать. Говорю все это и понимаю, что размечталась. Сон в последние годы - непозволительная роскошь. Практически мечта. На сцене я заряжена другими частицами. Я - электростанция в женском теле. Я хочу отдать энергию каждому, кто приходит на концерты, а для этого нужна концентрация и сила. Но если говорить о том что общего у артиста LOBODA И СВЕТЛАНЫ ЛОБОДЫ - то это уровень перфекционизма. Мне не нужно много. Только самое лучшее (улыбается).

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе. Подробнее по ссылке.

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Теги: LOBODA, Светлана Лобода, личное, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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Комментариев (2)
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Лобода  (аноним)  03.05.2018, 12:45
Оценка:  0
Лобода
сегодня снова буду сношать русского!!! и так пока диаметр не будет как у тульсткого пряника! русский, не забудь и сегодня помазать свое колечко салом
гость  (аноним)  03.05.2018, 12:39
Оценка:  0
гость
Общее то, что и у той и у той рот похож на пиздy ,а пиздa похожа на рот. ггг
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