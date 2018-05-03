Светлана Лобода: «Что общего у артиста LOBODA И СВЕТЛАНЫ ЛОБОДЫ - это уровень перфекционизма»

Светлана Лобода рассказала о том, что продолжает работать над новыми музыкальными работами даже на последних сроках беременности.

LOBODA, недавно официально подтвердившая свою беременность, на несколько месяцев перебралась в Штаты. Однако, несмотря на скорое появление на свет второго малыша, певица не намерена прерывать творческой деятельности.

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Во время декретного отпуска LOBODA не сидит она месте и в своем почти обычном темпе работает каждый день и записывает новый альбом.



На вопрос: "Чем LOBODA отличается от Светланы Лободы?", артистка ответила:

Это два абсолютно разных человека. В жизни я очень спокойная и мягкая, люблю дом и спортивную одежду. Вкусно поесть и долго поспать. Говорю все это и понимаю, что размечталась. Сон в последние годы - непозволительная роскошь. Практически мечта. На сцене я заряжена другими частицами. Я - электростанция в женском теле. Я хочу отдать энергию каждому, кто приходит на концерты, а для этого нужна концентрация и сила. Но если говорить о том что общего у артиста LOBODA И СВЕТЛАНЫ ЛОБОДЫ - то это уровень перфекционизма. Мне не нужно много. Только самое лучшее (улыбается).

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