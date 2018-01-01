Sonya Kay стала героиней мультфильма

Номинант национальной премии «Золотая Жар-птица», трендсеттер украинской современной музыки Sonya Kay представила концертную программу «Слухай моє серце».

27 апреля в Caribbean club Sonya Kay представила сольную концертную программу. Певица исполнила песни с дебютного мини-альбома «Слухай моє серце», а также уже полюбившиеся широкой аудиторией «Зоряний саундтрек», «Рай», «Знаю, я твоя» и многие другие.

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Сама программа состоит из двух частей. К каждому отдельному номеру представлены видео-сопровождения, которые знакомят и открывают зрителю самые загадочные, скрытые грани певицы. Космос, чувства, стихии… Таким образом Соня показала зрителям «не бытовую реальность».

Певица не изменила своему образу - представ перед аудиторией в 2-х комбинезонах, специально разработанных известным стилистом Аишей Милевской и реализованными брендом Laksmi.

Sonya Kay фото пресс-служба

Фото Sonya Kay пресс-служба

Большим сюрпризом для поклонников от Sonya Kay стала презентация мультфильма «Паралельний світ», который был специально подготовлен к дебютному концерту певицы её подругой из Австралии. А главной героиней мультфильма стала сама Соня, которая комментирует:

Для меня это важный этап творческой деятельности. Но я мало когда бываю до конца довольна своей работой. Что-то меня устроило, а что-то нет, но это первый опыт и все ошибки, которые были сделаны, мы обязательно учтем. Тот человек, который на 100% доволен своей работой, не может быть успешным, потому что все останавливается и нет прогресса. Я человек самокритичный, слушаю друзей и коллег, которые делают замечания и обязательно их учту.

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Коллеги по сцене не только активно поддерживали Соню во время подготовки, но и не мало из них пришло посмотреть дебютный концерт. В зале в этот вечер были замечены: Наталка Карпа, Александр Положинский, Андрей Осадчук, Kishe, PATSYKI Z FRANEKA и другие.

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