Евровидение 2018: букмекеры назвали имя потенциального победителя

Узнайте 5 главных претендентов на победу в Евровидении 2018 по прогнозам букмекеров.

Первый полуфинал Евровидения 2018 состоится в Лиссабоне уже 8 мая, и букмекеры продолжают активно делать ставки на победителя конкурса. В этот раз они назвали 5 главных претендентов на победу в Евровидении 2018, и представителя Украины среди них, увы, нет.

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По версии букмекеров, наивысшие шансы на победу имеет эпатажная представительница Израиля Нетта Барзилай, которая недавно своим видео на конкурсную песню «Toy» буквально «взорвала» Сеть.

Ставки букмекеров на Евровидение 2018 фото eurovisionworld.com/odds/eurovision​

Второе, третье, четвертое и пятое места заняли представители Норвегии (Александр Рыбак), Франции (Madame Monsieur), Болгарии (EQUINOX), Эстонии (Элина Нечаева) соответственно.

Первая пятерка претендентов на победу в Евровидении 2018, по версии букмекеров, и их номера:

Нетта Барзилай, Израиль:

Александр Рыбак, Норвегия:

Madame Monsieur, Франция:

EQUINOX, Болгария:

Элина Нечаева, Эстония:

Отметим, представителю Украины MELOVIN прогнозируют лишь 17 место.

Напомним, стали известны имена украинских членов жюри Евровидения 2018. Кто будет ставить оценки конкурсантам – узнайте по ссылке.