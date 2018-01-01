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Евровидение 2018: букмекеры назвали имя потенциального победителя

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Узнайте 5 главных претендентов на победу в Евровидении 2018 по прогнозам букмекеров.
Евровидение 2018 - имя потенциального победителя
Евровидение 2018 - имя потенциального победителя
eurovision.tv

Первый полуфинал Евровидения 2018 состоится в Лиссабоне уже 8 мая, и букмекеры продолжают активно делать ставки на победителя конкурса. В этот раз они назвали 5 главных претендентов на победу в Евровидении 2018, и представителя Украины среди них, увы, нет.

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По версии букмекеров, наивысшие шансы на победу имеет эпатажная представительница Израиля Нетта Барзилай, которая недавно своим видео на конкурсную песню «Toy» буквально «взорвала» Сеть.

Ставки букмекеров на Евровидение 2018 фото
Ставки букмекеров на Евровидение 2018 фото
eurovisionworld.com/odds/eurovision​

Второе, третье, четвертое и пятое места заняли представители Норвегии (Александр Рыбак), Франции (Madame Monsieur), Болгарии (EQUINOX), Эстонии (Элина Нечаева) соответственно.

Первая пятерка претендентов на победу в Евровидении 2018, по версии букмекеров, и их номера:

Нетта Барзилай, Израиль:

Александр Рыбак, Норвегия:

Madame Monsieur, Франция:

EQUINOX, Болгария:

Элина Нечаева, Эстония:

Отметим, представителю Украины MELOVIN прогнозируют лишь 17 место.

Напомним, стали известны имена украинских членов жюри Евровидения 2018. Кто будет ставить оценки конкурсантам – узнайте по ссылке.

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Теги: евровидение 2018, конкурсанты, прогнозы букмеккеров
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Источник: ivona bigmir)net

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