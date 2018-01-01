Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе

СМИ: Джиджи Хадид и Зейн Малик воссоединись.

Супермодель Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом. Каждому из них приписывали романы. Но, видимо, пара решила заново начать свои отношения.

Джджи Хадид и Зейн Малик фото GettyImages.com

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Джиджи Хадид и Зейн Малин спровоцировали разговоры о том, что они вместе. Недавно пару заметили на совместной прогулке.

В Сети появились фотографии и видео, на которых Зейн Малик и Джиджи Хадид целуются. Они были замечены в Нью-Йорке.

Джиджи Хадид и Зейн Малик пока никак не реагируют на эти разговоры. И никак не комментируют свой поцелуй.

Напомним, что певица Ассоль выходит замуж. Ассоль показала кольцо, которое подарил ей будущий муж.