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Анна Седокова высказалась о лишении ее родительских прав

Комментариев: 1
Почти 8 месяцев Анна Седокова судится с отцом своей дочери Моники.
Анну Седокову хотят лишить родительских прав
Анну Седокову хотят лишить родительских прав
nstagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова не так давно рассказала, что Максим Чернявский забрал у нее младшую дочь Монику. После чего Анна Седокова наняла адвокатов. Певиц утверждает, что Максим Чернявский хочет лишить ее материнских прав.

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Анна Седокова в одном из недавних интервью отмечает, что тратит почти все деньги на оплату счетов от адвокатов. Сейчас Анна Седокова может видеть Монику лишь в присутствии надзирателя, отца Моники и бабушки Максима Чернявского:

Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между Россией и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система, самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!

Пока неизвестно чем закончится это дело.

Напомним, что Орландо Блум прокоментировал отношения с Кэти Перри. Актер Орландо Блум откровенно рассказал об отношениях с Кэти Перри.

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Теги: анна седокова, анна седокова дети, суд, родительские права
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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kostia900    03.05.2018, 10:43
Оценка:  +2
kostia900
Правильно и сделал:-)3 е детей,и от 3х разных мужиков!!!о каком материнстве может идти речь??!!!!отдай детей в нормальные,воспитанные и адекватные семьи!?а сама дальше разкидывай ноги....
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