Евгений Сморигин рассказал о первом заработке своего сына

Cын Евгения Сморигина снялся в комедийном сериале «Папаньки».

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В семье актера и юмориста Евгения Сморигина теперь два кормильца. Помимо известного папы, деньги для семьи зарабатывает и старший сын Алексей. 8-летний мальчик пошел по стопам отца: он выходит на сцену в номерах «Дизель Шоу», снимается в художественных фильмах и получает приличные гонорары. Например, деньги за съемки в первом кинопродукте «Дизель Студио» комедийном сериале «Папаньки», в котором Леша сыграл роль сына Евгения Сморигина, решил потратить с пользой для всей семьи.

Евгений Сморигин рассказал:

Мы разговаривали с Алешей о предстоящей покупке, и я сказал сыну: «Мы можем купить телевизор попроще, на который у меня хватает денег. Или ты можешь доложить свои, и мы купим такой, как мечтали». Сын подумал некоторое время и отдал нам с женой свой гонорар.

И вот долгожданная покупка состоялась. Желанный телевизор украсил холл в новом доме Сморигиных под Киевом. Об этом рассказал сам Евгений, разместив пост и фото в Instagram:

У меня появился повод для гордости! Мой сын Лешенька, на первый серьёзный гонорар за роль в первом серьёзном сериале, купил в дом очень серьезный телевизор! Не потратил на игрушки развлекушки (на игрушки он потратил менее серьезный гонорар) :) а все деньги отдал на покупку такой вещи для всей семьи! Я не мог мечтать, что в 8 лет, смогу заработать и купить что - либо подобное. Дай Бог тебе, мой хороший, творить, радовать людей и честно зарабатывать за свой нелегкий актёрский труд!

Пость Евгения Сморыгина фото instagram.com/smorigin_evgeni

Не пропустите премьеру «Дизе ль Шоу» 4 мая, в пятницу, в 21:20 на ICTV.

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