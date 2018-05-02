«Х-Фактор 9»: кто станет судьями и какой подарок ждет победителя

Стали известны первые подробности нового 9 сезона шоу «Х-Фактор».

Сегодня телеканал СТБ приступил к съемкам телекастингов девятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор». Кресла судей снова заняли полюбившиеся зрителям Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также у шоу появляется новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как ALYOSHA, LOBODA, группой «Время и Стекло» и Mozgi Production.

Суди Х-Фактор 9 фото пресс-служба канала СТБ

Вадим Лисица фото личный архив

директор ТО Елена Романенко объясняет:

Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы победитель нашего шоу получил возможность сразу активно продолжить свою карьеру на украинской сцене. Для этого в прошлом году мы изменили приз за победу – вместо 1 млн грн в денежном эквиваленте артист получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио. А теперь мы пригласили к сотрудничеству известного музыкального продюсера Вадима Лисицу, который точно знает, как устроен украинский шоу-бизнес, и что делать начинающим артистам для своего профессионального развития и продвижения.

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По ее словам, в обязанности музыкального продюсера войдет работа с репертуаром участников и аранжировками.

Вадим Лисица говорит:

Я давно наблюдаю за «Х-фактором», поскольку постоянно отслеживаю появление новых артистов в украинском шоу-бизнесе. Мы с певицей ALYOSHA ездили на съемки прямого эфира, где она выступала в дуэте с группой DETACH. Меня впечатлило то, насколько все профессионально, захватывающе и красиво. И когда в конце прошлого года Елена Романенко предложила мне подумать над тем, чтобы стать музыкальным продюсером этого шоу, мне стало интересно. У меня было достаточно много времени для того, чтобы взвесить все за и против, изучить вопрос, потому что опыт на подобных проектах у меня есть, но все-таки их отличия с «Х-фактором» достаточно существенные. Моя работа заключается в том, чтобы участники проекта максимально хорошо себя проявили. Чтобы у них были максимально подходящие песни и чтобы в итоге мы получили очень хорошее, мощное шоу. А также я искренне надеюсь, что на проекте увижу артиста, с которым захочу продолжить сотрудничество. Потому что «Х-фактор» – это первый проект в стране, который является кузницей кадров для нас, продюсеров, и я бы очень хотел, чтобы победители шоу в итоге становились настоящими артистами, которых любит публика, к которым приходят на концерты, которых обожают, которые потом долгие годы творят, пишут музыку и делают наш мир добрее и светлее с помощью песни.

Отметим, что до начала съемок ведущий шоу Андрей Бедняков объехал крупнейшие города Украины в поисках талантливых артистов. В этом году «Х-фактор» впервые побывал в Полтаве, Виннице и Черновцах.

Андрей Бедняков фото пресс-служба канала СТБ

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Как отмечает Елена Романенко, в этом году на кастинг шоу пришло около 3 с половиной тысяч человек. Среди них очень много артистов старше 25 лет, а также проект продолжает привлекать большое количество музыкальных коллективов, которые только на сцене «Х-фактора» могут исполнить авторский материал. Кроме того, в новом сезоне украинцы увидят очень известных музыкантов, по которым, наверняка, скучали.

Изменения коснулись и структуры шоу: 10 эпизодов кастинга, вместо традиционных 8, 2 эпизода из тренировочного лагеря, а количество прямых эфиров сократится до 6.

Елена Романенко объясняет:

Накануне мы встречались с коллегами из Британии. Каждый год у них разное количество эпизодов кастингов, тренлагеря, прямых эфиров. Они понимают, что нужно экспериментировать, чтобы понимать, что нравится зрителям, каких изменений он ожидает. Мы берем с них пример. Поэтому в этом году решили уменьшить количество прямых эфиров. А это означает, что в финале мы увидим не 3 дуэта со звездой, а уже четыре - на 1 счастливчика станет больше.

Премьера шоу в эфире СТБ традиционно состоится осенью.

Напомним также, что ранее мы писали о том, как во время песни Евгения Сморигина выключился звук. Подробнее по ссылке.