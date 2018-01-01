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Знаменитый хит Олега Виника «Нино» перепели на мотивы семи стран мира

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В Сети снова набирает популярности хит Олега Винника «Нино».
Песню Олега Винника Нино перепели на разные мотивы
Песню Олега Винника Нино перепели на разные мотивы
instagram.com/olegg.vynnyk

Одесский мужской вокальный секстет DukeTime представил собственную обработку мегапопулярной песни Олега Винника «Нино». Ребята показали, как бы звучала композиция в разных уголках мира. Национальный музыкальный колорит семи стран участники коллектива создавали непосредственно при помощи своих голосов, без использования каких-либо инструментов. В частности, DukeTime «a capella» перепели известный трек феномена украинской сцены на грузинский, ямайский, балканский, испанский, африканский, еврейский и ватиканский мотивы.

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Напомним, Олег Винник в настоящее время занят подготовкой к масштабному Всеукраинскому туру, который стартует 20 мая и охватит крупнейшие концертные площадки, а также более десяти стадионов страны. С новой программой «Ты в курсе» феномен украинской сцены проедет более 30 городов, даст около 45 концертов для 200 тыс. зрителей.

Летние гастроли исполнителя преимущественно пройдут на открытых площадках. В частности, Олег Винник выступит на самых современных, одних из новейших в Европе стадионах «Арена Львов» и «Черноморец». Завершится турне 7 ноября грандиозным концертом в столичном Дворце спорта.

Посмотреть клип группы с кавером можно здесь:

Напомним также, что солистка группы Naviband родила первенца. Подробнее по ссылке.

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Теги: Олег Винник, Нино, DukeTime, кавер, видео
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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