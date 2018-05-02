Дети выросли: певица Ассоль выходит замуж
Ассоль показала кольцо, которое подарил ей будущий муж.
23-летняя певица Катя Гуменюк, ранее известна как Ассоль, выходит замуж за своего возлюбленного Артема, с которым встречаются уже продолжительное время.
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О том, что парень сделал предложение певице, Катя Гуменюк сообщила лично на своей странице в Instagram и продемонстрировала кольцо:
ДА! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!
Отметим, в 2017 году Катя Гуменюк сообщила, что переезжает на обучение в Лондон.
Напомним, Дэвиду Бекхэму исполняется сегодня 43. Как менялся артист – смотрите по ссылке.
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