Дети выросли: певица Ассоль выходит замуж

Ассоль показала кольцо, которое подарил ей будущий муж.

23-летняя певица Катя Гуменюк, ранее известна как Ассоль, выходит замуж за своего возлюбленного Артема, с которым встречаются уже продолжительное время.

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О том, что парень сделал предложение певице, Катя Гуменюк сообщила лично на своей странице в Instagram и продемонстрировала кольцо:

ДА! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!

Катя Гуменюк с женихом фото instagram.com/assol_official

Ассоль с женихом фото instagram.com/assol_official

Отметим, в 2017 году Катя Гуменюк сообщила, что переезжает на обучение в Лондон.

Напомним, Дэвиду Бекхэму исполняется сегодня 43. Как менялся артист – смотрите по ссылке.