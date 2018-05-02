Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дети выросли: певица Ассоль выходит замуж

Комментариев: 2
Ассоль показала кольцо, которое подарил ей будущий муж.
Ассоль выходит замуж
Ассоль выходит замуж
instagram.com/assol_official

23-летняя певица Катя Гуменюк, ранее известна как Ассоль, выходит замуж за своего возлюбленного Артема, с которым встречаются уже продолжительное время.

Читайте также: Группа MOZGI презентовала новую песню «Влажный пляжный движ»

О том, что парень сделал предложение певице, Катя Гуменюк сообщила лично на своей странице в Instagram и продемонстрировала кольцо:

ДА! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!

Катя Гуменюк с женихом фото
Катя Гуменюк с женихом фото
instagram.com/assol_official
Ассоль с женихом фото
Ассоль с женихом фото
instagram.com/assol_official

Отметим, в 2017 году Катя Гуменюк сообщила, что переезжает на обучение в Лондон.

Напомним, Дэвиду Бекхэму исполняется сегодня 43. Как менялся артист – смотрите по ссылке.

Поделись:
Теги: Ассоль, Катя Гуменюк, замужество, замуж, свадьба, кольцо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  02.05.2018, 15:59
Оценка:  0
pусский
Он педик!
продюсэр  (аноним)  02.05.2018, 15:45
Оценка:  +1
продюсэр
полюбому жених работник жека, слесар 2 разряда
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь