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Орландо Блум прокоментировал отношения с Кэти Перри

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Актер Орландо Блум откровенно рассказал об отношениях с Кэти Перри.
Орландо Блум и Кэти Перри - комментарий об отношениях
Орландо Блум и Кэти Перри - комментарий об отношениях
GettyImages.com

Орландо блум и Кэти Перри очень тщательно скрывали свой роман. Пара познакомилась еще в 2016 году. Однако в марте 2017-го Кэти и Орландо объявили о расставании, но вскоре их снова начали видеть вместе. А на днях пара решила попробовать начать все с начала и прилетели на конференцию United to Cure, посвященную вопросам здоровья, в частности лечению онкологических заболеваний.

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А не так давно в одном из интервью для издания The Times Орландо Блум откровенно рассказал об отношениях с певицей Кэти Перри. Как утверждает актер, Кэти — замечательный человек. Также Орландо добавил, что их связывают очень крепкие отношения.

Орландо Блум и Кэти Перри фото
Орландо Блум и Кэти Перри фото
GettyImages.com

У нас действительно замечательная связь, которая развивается даже, когда она в туре, а я на съемках. Я очень уважаю ее и испытываю глубокие чувства. Посмотрим, что из этого получится.

Стоит отметить, что не так давно появилась информация о помолвке Кэти Перри. СМИ считают, что Кэти Перри помолвена с Орландо Блумом. Пока что пара никак не комментирует будущую свадьбу.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что на концерте Дизель Студио у Евгения Сморыгина выключился звук. Подробнее по ссылке.

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Теги: Орландо Блум, Кэти Перри, отношения, фото, комментарий
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Источник: ivona bigmir)net

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