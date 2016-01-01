Орландо Блум прокоментировал отношения с Кэти Перри
Орландо блум и Кэти Перри очень тщательно скрывали свой роман. Пара познакомилась еще в 2016 году. Однако в марте 2017-го Кэти и Орландо объявили о расставании, но вскоре их снова начали видеть вместе. А на днях пара решила попробовать начать все с начала и прилетели на конференцию United to Cure, посвященную вопросам здоровья, в частности лечению онкологических заболеваний.
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А не так давно в одном из интервью для издания The Times Орландо Блум откровенно рассказал об отношениях с певицей Кэти Перри. Как утверждает актер, Кэти — замечательный человек. Также Орландо добавил, что их связывают очень крепкие отношения.
У нас действительно замечательная связь, которая развивается даже, когда она в туре, а я на съемках. Я очень уважаю ее и испытываю глубокие чувства. Посмотрим, что из этого получится.
Стоит отметить, что не так давно появилась информация о помолвке Кэти Перри. СМИ считают, что Кэти Перри помолвена с Орландо Блумом. Пока что пара никак не комментирует будущую свадьбу.
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