Ведущий Сергей Зенин расписался спустя 5 лет отношений

Ведущий канала «Украина» Сергей Зенин до последнего момента скрывал новость о свадьбе.

Ведущий программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» Сергей Зенин женился. Его избранницей стала основательница бренда Nika Medisan. Вместе пара 5 лет.

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Пара расписалась 29 апреля в документ-сервисе «Готово». Новобрачные держали дату церемонии в секрете до последнего момента. Даже коллеги по работе узнали о том, что на одного холостяка стало меньше, из социальных сетей жениха и невесты.

Сергей Зенин с женой фото пресс-служба

Ника Медисан (уже Ника Зенина) у себя на фейс-бук странице призналась:

В 2016 году Зенин подарил мне блокнот, а там был потайной карман. Сказал открыть через два года. Я открыла. А если честно, то я испортила его сюрприз, и вообще, все пошло не по плану, в прочем как всегда.

Ведущий канала «Украина» рассказал:

Я не просто рад - я будто переродился! Свадьба, конечно, ещё впереди - но уже сейчас я ощущаю то, что я сделал самый правильный выбор в своей жизни. Теперь я буду делать Нику самой счастливой девушкой в мире.

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По словам Сергея Зенина, свадебную церемонию они планируют провести в сентябре. О том, где и когда она будет, первыми узнают телезрители канала «Украина». В программе «Ранок з Україною» ведущий поделиться эксклюзивными подробностями праздника.

Напомним также, что ранее мы публиковали новость о свадьбе ведущей программы "Сегодня" на канале "Украина" - Анны Пановой. Подробнее по ссылке.