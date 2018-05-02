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Дэвиду Бекхэму – 43: как менялся легендарный футболист

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Известный футболист Дэвид Бекхэм празднует свой день рождения.
Дэвид Бекхэм прязднует 43 день рождения
Дэвид Бекхэм прязднует 43 день рождения
GettyImages.com

2 мая 1975 года в Лондоне родился легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм. Любовь к футболу началась у спортсмена еще в детстве – он выступал за местную команду «Риджуэй Роверс», которую тренировал его отец, а будучи 14-летним парнем, Дэвид подписал школьный контракт с футбольной академией «Манчестер Юнайтед», а позже стал одним из игроков клуба, выигравших Молодежный Кубок Англии в мае 1992 года.

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К слову, именно в 1992 году Дэвид Бекхэм впервые вышел на поле в качестве члена основного состава футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и подписал свой первый профессиональный контракт. Дебют Дэвида Бекхэма за национальную сборную Англии состоялся 1 сентября 1996 года.

В 1999 году Дэвид женился на экс-солистке некогда популярной группы Spice Girls, а ныне – дизайнере Виктории Бекхэм, и их звездный союз считается одним из самых крепких. Пара воспитывает 4-х детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер.

В честь дня рождения Дэвида Бекхэма редакция Ivona решила показать, как менялся легендарный футболист:

Напомним, солистка группы Naviband родила первенца. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Дэвид Бекхэм, футболист, день рождения, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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