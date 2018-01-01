СМИ: супруг Эмили Ратажковски ей изменил

Эмили Ратакожковски и Себастьян Бер-Макклард поженились в феврале 2018 года.

Супермодель Эмили Ратажковски недавно вышла замуж, что стало большим сюрпризом. Пара сыграла тайную свадьбу и только после этого всем объявила об этом событии и стала выходить вместе на публичные мероприятия.

Эмили Ратажковский с суроугом фото GettyImages.com

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И вот, недавно в СМИ появились разговоры о том, что супруг Эмили Ратажковски ей изменил. В Сети появлялись снимки, где Себастьян Бир-Маккларда был замечен вместе с 26-летней моделью Сьюки Уотерхаус. Ему тут же приписали роман с этой девушкой.

Близкие друзья Эмили утверждают, что нет никакой измены. Эмили Ратажковски очень разозлилась на супруга за эти фотографии, ведь они выставили ее в плохом свете.

Напомним, что Лилия Ребрик родила второго ребенка.