Оля Цибульская поделилась редким кадром с сыном
Украинская ведущая и певица Оля Цибульская очень активный пользователь социальных сетей, как и многие знаменитости. Там появляются фотографии важных мероприятий и концертов. А иногда появляются фотографии важных в ее жизни людей.
Как мы знаем, Оля Цибульская крайне редко делится фотографиями, на которых есть ее супруг и сын.
Оля Цибульская предпочитает не показывать их своим поклонникам. А недавно она все же опубликовала фото с сыном. Судя по подписи, ведущая с семьей недавно отдыхала в Стамбуле.
На фото не видно лицо сына, но поклонникам Оли все равно понравился снимок.
В Стамбулі стіни це більше ніж просто каміння, вони зберігають таємниці тисячоліть😰 і якби вони заговорили можна було б почути багаааато цікавого)))😜 Думаю одна тільки башня Галата могла б переказати подій на 5 томів😊 З 3х річною дитиною складно відвідати всі цікаві місця за один раз, тому ми відправились у #паркмініатюр🤗 Нам з Нестором сподобалась історія про турецького вченого Ахмета Чілібі🤓 В один день він піднявся на вершину Галатської вежі в Стамбулі, змахнув саморобними крилами🦅, прикріпленими до рук, стрибнув з вежі і ... пролетів 3, 5 км через Босфор🤤. Це був перший трансконтинентальний політ🙊 (Стамбул розташований на 2х континентах). Думаю вдома #Нестор буде практикуватись у польотах з дивана на крісло🙈😂😂😂 А ви подорожували з дітьми до 3х років? Як враження?)))) #відпустка #син #стамбул2018 #галата #паркмініатюр
Напомним, что Тоня Матвиенко показала младшую дочь. Стало известно, чью фамилию носит дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Подробности читайте по ссылке.
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