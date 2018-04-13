Оля Цибульская поделилась редким кадром с сыном

Оля Цибульская показала, где она отдыхала с сыном.

Украинская ведущая и певица Оля Цибульская очень активный пользователь социальных сетей, как и многие знаменитости. Там появляются фотографии важных мероприятий и концертов. А иногда появляются фотографии важных в ее жизни людей.

Как мы знаем, Оля Цибульская крайне редко делится фотографиями, на которых есть ее супруг и сын.

Оля Цибульская предпочитает не показывать их своим поклонникам. А недавно она все же опубликовала фото с сыном. Судя по подписи, ведущая с семьей недавно отдыхала в Стамбуле.

На фото не видно лицо сына, но поклонникам Оли все равно понравился снимок.

Напомним, что Тоня Матвиенко показала младшую дочь. Стало известно, чью фамилию носит дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Подробности читайте по ссылке.