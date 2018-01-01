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Евровидение 2018: список украинских членов жюри

Спецтема: Евровидение 2018
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Стало известно, кто вошел в состав жюри Евровидения 2018 от Украины.
Евровидение 2018: список украинских членов жюри
Евровидение 2018: список украинских членов жюри
пресс-служба

Уже совсем скоро в Лиссабоне состоится Евровидение 2018, где Украину представит MELOVIN с песней «Under The Ladder», на которую уже представил клип. А теперь стало известно, кто войдет в украинский состав жюри.

На официальном сайте Евровидения 2018 появился перечень членов жюри стран-участниц конкурса. Так, в состав украинского жюри вошли: популярные певицы ALLOISE и Христина Соловий, музыкальный продюсер Виталий Климов, радиоведущий, актер и певец Денис Жупник, а также саунд-продюсер Артур Даниелян.

Отметим, работа жюри Евровидения контролируется нотариусом в каждой стране, а независимые наблюдатели EBU от PwC могут осуществлять визиты в жюри, чтобы все правила конкурса были соблюдены.

Напомним, Michelle Andrade презентовала первый мини-альбом La primavera boliviana. Подробнее – по ссылке.

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Теги: Евровидение, евровидение 2018, список жюри, жюри, новости шоу-бизнеса
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