Все обсуждают: стал известен пол будущего ребенка Светланы Лободы

Дочь беременной Светланы Лободы назвала пол будущего ребенка своей мамы.

Последние 2 месяца до родов певица решила провести в США, куда отправилась вместе с дочерью Евой. Отметим, пол будущего ребенка и имя его отца Лобода держит в секрете.

Но, как сообщают СМИ, планы артистки нарушились, ведь появилась Instastories, где ее дочь рассекретила пол ребенка. В видео Ева решила перепеть песню своей мамы «Твои глаза», изменив слова припева: «Твоя сестра в животике сидит».

Отметим, через несколько часов Светлана Лобода удалила видео, видимо, сообразив, что Ева сказала лишнее.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась фото новорожденной дочери, которое можно посмотреть по ссылке.