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Все обсуждают: стал известен пол будущего ребенка Светланы Лободы

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Дочь беременной Светланы Лободы назвала пол будущего ребенка своей мамы.
Все обсуждают: стал известен пол будущего ребенка Светланы Лободы
Все обсуждают: стал известен пол будущего ребенка Светланы Лободы
instagram.com/lobodaofficial​

Последние 2 месяца до родов певица решила провести в США, куда отправилась вместе с дочерью Евой. Отметим, пол будущего ребенка и имя его отца Лобода держит в секрете.

Но, как сообщают СМИ, планы артистки нарушились, ведь появилась Instastories, где ее дочь рассекретила пол ребенка. В видео Ева решила перепеть песню своей мамы «Твои глаза», изменив слова припева: «Твоя сестра в животике сидит».

Отметим, через несколько часов Светлана Лобода удалила видео, видимо, сообразив, что Ева сказала лишнее.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась фото новорожденной дочери, которое можно посмотреть по ссылке.

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Теги: Светлана Лобода, Лобода, Лобода беременна, новости шоу-бизнеса
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