Конфуз на «Дизель Шоу»: во время песни Евгения Сморигина выключился звук

Талантливый актер и исполнитель без запинки продолжил петь без музыкального сопровождения.

Во время записи праздничного концерта «Дизель Шоу», посвященного 3-хлетию юмористического проекта, произошло непредвиденное: впервые за историю юмористического проекта во время номера выключилась фонограмма. К этим концертам актеры готовились две недели, каждый день репетируя по 14-16 часов в день. С особой серьезностью актеры подошли к созданию музыкальных номеров. Их саунд-продюсером стал мэтр отечественного шоу-бизнеса Владимир Бебешко. В его студии актеры «Дизель Шоу» провели почти двое суток без перерыва. Каждый номер был отработан до автоматизма. Но на самом шоу неожиданно не выдержала техника.

Во время сольного номера Евгения Сморигина, в котором он исполнял песню об украинских дорогах на мотив хита Валерия Леонтьева «Дельтаплан», внезапно выключилась музыка. Но артист, который является профессиональным актером оперетты, не растерялся и продолжил петь акапельно под бурные аплодисменты зрителей.

Такое случилось впервые за всю историю «Дизель Шоу», - признался Евгений Сморигин. – Конечно, я волновался, ведь этот номер был достаточно сложным: композиция динамичная, мне приходилось петь и одновременно исполнять сложные трюки и поддержки вместе с танцорами балета. И вдруг отключился звук. Спасибо зрителям, что поддержали меня аплодисментами, я продолжил петь, а потом повторил номер на бис.

Также Евгений признался, что на самом деле курьезы на сцене случаются достаточно часто, но «Дизеля» так мастерски импровизируют, что зрители даже не замечают, кто из актеров пошел не по сценарию.

Смотрите премьерный выпуск «Дизель Шоу» 4 мая, в пятницу, в 21:20 на телеканале ICTV

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