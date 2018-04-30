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Лилия Ребрик поделилась фотографией новорожденной дочери

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Лилия Ребрик стала мамой второй раз, девочку назвали Полиной.
Лилия Ребрик поделилась фотографией новорожденной дочери
Лилия Ребрик поделилась фотографией новорожденной дочери
Олег Батрак

Лилия Ребрик родила ночью 30 апреля. 

Ведущая программы «Ранок з Україною» родила дочку, которую назвали Полиной. Девочка появилась на свет в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки –  4100 кг, рост – 55 см . Имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

И вот, Лилия Ребрик выложила первое фото новорожденной дочки на своей странице в Instagram.

Напомним, что Michelle Andrade презентовала первый мини-альбом La primavera boliviana. Подробности можно прочитать здесь.

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