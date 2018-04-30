Лилия Ребрик поделилась фотографией новорожденной дочери

Лилия Ребрик стала мамой второй раз, девочку назвали Полиной.

Лилия Ребрик родила ночью 30 апреля.

Ведущая программы «Ранок з Україною» родила дочку, которую назвали Полиной. Девочка появилась на свет в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см . Имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

И вот, Лилия Ребрик выложила первое фото новорожденной дочки на своей странице в Instagram.

Напомним, что Michelle Andrade презентовала первый мини-альбом La primavera boliviana. Подробности можно прочитать здесь.