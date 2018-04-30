Джаред Лето приехал в Киев: Instastories артиста

Thirty Seconds to Mars выступят в Палаце спорта в Киеве.

Знаменитый певец и музыкант Джаред Лето снова приехал в Киев. Сегодня, 30 апреля, Джаред Лето вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars выступит в Палаце спорта. Группа, в рамках тура, приехала в Киев презентовать свой новый альбом «America». У себя в Instastories артист показал следующие кадры:

Thirty Seconds to Mars последний раз были в Украине три года назад. И вот опять украинские поклонники с большим нетерпением ждут концерта.

Джаред Лето в Киеве 0:00 /

Джаред Лето в Киеве 0:00 /

Мы также решили накануне концерта вспомнить все самые яркие образы Джареда Лето. Он один из тех артистов, которые экспериментируют и всегда эпатируют своим внешним видом.

К слову, альбом «America» — пятый студийный альбом американской рок-группы Thirty Seconds to Mars, выпущенный на лейбле Interscope 6 апреля 2018 года. Это первый альбом группы за пять лет с момента выхода альбома Love Lust Faith + Dreams 2013 года. В альбоме используются такие темы, как политика, секс и слава.

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