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Michelle Andrade презентовала первый мини-альбом La primavera boliviana

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Релиз EP состоялся 27 апреля.
Michelle Andrade презентовала первый мини-альбом La primavera boliviana
Michelle Andrade презентовала первый мини-альбом La primavera boliviana
Пресс-служба

«La primavera boliviana» - это музыкальный рассказ из пяти песен-глав: соло-версия зажигательной «Amor», нежная «Зима», дерзкая «Хватит свистеть», лирическая «Musicа» и легкая «Таю».  В мини-альбоме контрастов  сплелись любовь и боль, легкость и разочарование, жаркое лето и морозная зима, но в нем всё - о музыке…

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Я ищу себя, бываю разной в жизни и в своем творчестве: наивной, порой грустной, открытой и веселой девчонкой, а иногда во мне просыпается настоящая «rebelde».   В этих пяти песнях отражается микс двух культур, где мелодичность сочетается с речитативом,  а поп  - с латиной и реггетоном.  «La primavera boliviana»   - это мой мир,  часть моей души, где хранится все, что я переживала на разных этапах своей истории» - делится Michelle.

Мини-альбом в акустическом формате певица впервые представила на закрытой презентации в Киеве. Популярные синглы прозвучали в сопровождении живых музыкальных инструментов, а каждый выход Michelle предварялся небольшой видеоисторией, погружающей в атмосферу песни.

Полная видеозапись live-концерта выйдет на официальном YouTube-канале Michelle Andrade. Также в планах артистки выпуск инструментального альбома.

Ранее украинская группа KAZKA выпустила дебютный альбом «KARMA», который можно послушать здесь.

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Теги: Michelle Andrade, La primavera boliviana, премьера, шоу-бизнес
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