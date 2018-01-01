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Группа «Антитела» начала масштабный тур «TDME» городами США и Канады

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Популярная поп-рок группа «Антитела» улетела в Америку с масштабным туром «TDME», где в течение месяца состоится девять больших концертов.
Группа «Антитела» начала масштабный тур «TDME» городами США и Канады
Группа «Антитела» начала масштабный тур «TDME» городами США и Канады
УМИГ МЬЮЗИК

27 апреля в концерт-холе «The Cutting Room» (New York) начался второй американский тур в истории группы «Антитела». «TDME» - новая концертная программа любимой группы, которая совмещает в себе большое шоу, неожиданное звучание и любимые хиты.

Антитела на Манхэттене впервые в «The Cutting Room». Это старт нашего большого, красивого американского тура в 2018 году, который станет первой ласточкой перед украинским стадионным туром.» - поделился перед концертом лидер группы Тарас Тополя. 

Ранее украинская группа KAZKA выпустила дебютный альбом «KARMA», который можно послушать здесь.

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Теги: Антитела, шоу-бизнес, украинский шоу-бизнес, музыка, украинская музыка, «TDME», тур, гастроли
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