Популярная поп-рок группа «Антитела» улетела в Америку с масштабным туром «TDME», где в течение месяца состоится девять больших концертов.

Группа «Антитела» начала масштабный тур «TDME» городами США и Канады УМИГ МЬЮЗИК

27 апреля в концерт-холе «The Cutting Room» (New York) начался второй американский тур в истории группы «Антитела». «TDME» - новая концертная программа любимой группы, которая совмещает в себе большое шоу, неожиданное звучание и любимые хиты.

Антитела на Манхэттене впервые в «The Cutting Room». Это старт нашего большого, красивого американского тура в 2018 году, который станет первой ласточкой перед украинским стадионным туром.» - поделился перед концертом лидер группы Тарас Тополя.

Ранее украинская группа KAZKA выпустила дебютный альбом «KARMA», который можно послушать здесь.