Ed Sheeran растрогал поклонников необычным клипом (видео)

Смотрите клип Ed Sheeran - Happier онлайн на сайте Ivona .

Популярный британский певец Ed Sheeran в очередной раз удивил мир своим творчеством. Артист выпустил клип на песню Happier (альбом Divide), который растрогал зрителей своей романтической историей.

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В новой видеоработе были задействованы куклы. Клип Happier рассказывает о рыжеволосом парне, который случайно встретил свою экс-возлюбленную. Девушка счастливо проводила время с персонажем телешоу «Улица Сезам». Главный герой начал вспоминать прошлое и ностальгировать по утраченной любви.

Смотрите новый клип Ed Sheeran — Happier на сайте Ivona

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