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За что мы любим Уму Турман: лучшие фильмы именинницы

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29 апреля голливудской актриса отмечает юбилей.
За что мы любим Уму Турман: лучшие фильмы именинницы
За что мы любим Уму Турман: лучшие фильмы именинницы
GettyImages

Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает голливудская актриса Ума Турман. Знаменитость празднует 50-летие.

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Хотя Турман начинала свою карьеру с модельного мира, настоящая популярность пришла к ней именно благодаря кинемаграфу. Ivona предлагает вспомнить лучшие фильмы с участием именинницы, которые по праву считаются культовыми.

Криминальное чтиво (1994) 

Благодаря этому фильму Ума Турман, сыгравшая Мию Уоллес, была впервые номинирована на “Оскар“. 

Гаттака (1997) 

Вместе с Турман в триллере снялись Итан Хоук и Джуд Лоу. Картина Эндрю Никкола получила высокие отзывы и была номинирована на “Оскар“. 

Убить Билла (2001) 

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Желтый костюм и катана Умы Турман стали визитной карточкой трилогии Квентина Тарантино. В криминальной драме Турман сыграла убийцу Черную Мамбу/Невесту из банды Билла. 

Моя супербывшая (2006)

В фантастической комедии Ума Турман сыграла супергероиню Дженни Джонсон, которая свои сверхъестественные способности использовала для того, чтобы превратить жизнь своего “бывшего“ в сущий ад.

Ранее сообщалось, что дочь Умы Турман выпустила первый клип.

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Теги: Ума Турман, день рождения, кино
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Источник: Ivona bigmir)net

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