Фильм «Мстители: Война бесконечности» бьет кассовые рекорды.

Новые «Мстители» собрали 240 миллионов долларов за выходные Кадр из YouTube

Фантастический блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности», вышедший в прокат на этой неделе, бьет рекорд кассовых сборов. За первые выходные супергеройская франшиза собрала 240 миллионов долларов только на территории США, передает Variety.

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Фильм «Война бесконечности» стал вторым, за всю историю кино, собравший в первые выходные такую большую сумму. Лидером по кассе за премьерный уик-энд остается фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» 2015 года с 248 миллионами долларов. Прогнозируется, что супергеройская картина превысит показатели конкурента и станет самым прибыльным кинопроектом в истории.

В международном прокате 19-й фильм вселенной Marvel заработал 178,5 миллионов долларов. В Disney ожидают, что общая сумма сборов возрастет до 1 миллиарда долларов.

Рекордные показатели в премьерный день «Войны бесконечности» зафиксированы в Великобритании ($8,9 млн), Бразилии ($4,8 млн) и Германии ($3,2 млн).

Отметим, что первые «Мстители», вышедшие в 2012 году, дебютировали с 207,4 миллионами долларов на территории США.

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