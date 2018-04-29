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Новые «Мстители» собрали 240 миллионов долларов за выходные

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Фильм «Мстители: Война бесконечности» бьет кассовые рекорды.
Новые «Мстители» собрали 240 миллионов долларов за выходные
Новые «Мстители» собрали 240 миллионов долларов за выходные
Кадр из YouTube

Фантастический блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности», вышедший в прокат на этой неделе, бьет рекорд кассовых сборов. За первые выходные супергеройская франшиза собрала 240 миллионов долларов только на территории США, передает Variety.  

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Фильм «Война бесконечности» стал вторым, за всю историю кино, собравший в первые выходные такую большую сумму. Лидером по кассе за премьерный уик-энд остается фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» 2015 года с 248 миллионами долларов. Прогнозируется, что супергеройская картина превысит показатели конкурента и станет самым прибыльным кинопроектом в истории. 

В международном прокате 19-й фильм вселенной Marvel заработал 178,5 миллионов долларов. В Disney ожидают, что общая сумма сборов возрастет до 1 миллиарда долларов. 

Рекордные показатели в премьерный день «Войны бесконечности» зафиксированы в Великобритании ($8,9 млн), Бразилии ($4,8 млн) и Германии ($3,2 млн). 

Отметим, что первые «Мстители», вышедшие в 2012 году, дебютировали с 207,4 миллионами долларов на территории США. 

«Мстители: Война бесконечности» трейлер смотреть онлайн

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Теги: мстители, война бесконечности, кино
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  29.04.2018, 13:41
Оценка:  0
pусский
У нас их называют отморозками и дрочат в полиции, а без Путина нигде нет порядка, Владимир Владимирович должен стать президентом мира!
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