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Евровидение 2018: список вещей, которые нельзя приносить на шоу

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Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в перечень попали довольно неожиданные вещи.
Евровидение 2018: список вещей, которые нельзя приносить на шоу
Евровидение 2018: список вещей, которые нельзя приносить на шоу
SBS

С 8 по 12 мая в Лиссабоне пройдет международный песенный конкурс «Евровидение 2018». Организаторы масштабного мероприятия опубликовали перечень предметов, которые категорически запрещено брать с собой на полуфиналы и финалы шоу. Некоторые пункты списка весьма неожиданные. 

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Список вещей, которые нельзя приносить на «Евровидение 2018»:  

  • Зонтики 
  • Мячи для гольфа 
  • Лестницы 
  • Шлемы 
  • Скотч 
  • Моноподы для селфи 
  • Микрофоны 
  • Чашки 
  • Тележки для покупок 
  • Политическую агитацию или любую информация дискриминационного содержания 

Напомним, что Украину на конкурсе «Евровидение 2018» будет представлять MELOVIN.

Официальный саундтрек «Евровидения-2018» можно найти здесь.

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Теги: Евровидеие-2018, список, шоубиз
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