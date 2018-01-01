Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в перечень попали довольно неожиданные вещи.

Евровидение 2018: список вещей, которые нельзя приносить на шоу SBS

С 8 по 12 мая в Лиссабоне пройдет международный песенный конкурс «Евровидение 2018». Организаторы масштабного мероприятия опубликовали перечень предметов, которые категорически запрещено брать с собой на полуфиналы и финалы шоу. Некоторые пункты списка весьма неожиданные.

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Список вещей, которые нельзя приносить на «Евровидение 2018»:

Зонтики

Мячи для гольфа

Лестницы

Шлемы

Скотч

Моноподы для селфи

Микрофоны

Чашки

Тележки для покупок

Политическую агитацию или любую информация дискриминационного содержания

Напомним, что Украину на конкурсе «Евровидение 2018» будет представлять MELOVIN.

Официальный саундтрек «Евровидения-2018» можно найти здесь.