Евровидение 2018: список вещей, которые нельзя приносить на шоу
Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в перечень попали довольно неожиданные вещи.
С 8 по 12 мая в Лиссабоне пройдет международный песенный конкурс «Евровидение 2018». Организаторы масштабного мероприятия опубликовали перечень предметов, которые категорически запрещено брать с собой на полуфиналы и финалы шоу. Некоторые пункты списка весьма неожиданные.
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Список вещей, которые нельзя приносить на «Евровидение 2018»:
- Зонтики
- Мячи для гольфа
- Лестницы
- Шлемы
- Скотч
- Моноподы для селфи
- Микрофоны
- Чашки
- Тележки для покупок
- Политическую агитацию или любую информация дискриминационного содержания
Напомним, что Украину на конкурсе «Евровидение 2018» будет представлять MELOVIN.
Официальный саундтрек «Евровидения-2018» можно найти здесь.
Полная версия правил