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Группа АВВА впервые за 35 лет выпустит две песни

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Известный шведский коллектив снова вместе .
Группа АВВА впервые за 35 лет выпустит две песни
Группа АВВА впервые за 35 лет выпустит две песни
Redferns

Шведский музыкальный квартет ABBA впервые за 35 лет воссоединился, чтобы записать две новые песни. Об этом группа сообщает в своем Instagram. 

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- Мы все вчетвером почувствовали, что через 35 лет было бы весело снова объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали,» - говорится в публикации. 

Известно, что одна из двух записанных композиций - «I Still Have Faith in You» прозвучит в декабре 2018 во время специальной трансляции на телеканалах ВВС и NBC. 

Напомним, в октябре 2016 ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление коллектива состоялось в 1982 году, однако в июне 2016 года группа сыграла на закрытом гала-вечере в Стокгольме. 

Ранее тайная подруга Avicii призналась, что планировала родить музыканту дочь. Подробнее читайте здесь.

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Теги: музыка, ABBA, шоубиз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.04.2018, 16:40
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pусский
Бабки, пиздуйте к хуям, иначе я вам выпущу в древние морды газы, гы-гы-гы!
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