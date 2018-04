Группа АВВА впервые за 35 лет выпустит две песни

Известный шведский коллектив снова вместе .

Шведский музыкальный квартет ABBA впервые за 35 лет воссоединился, чтобы записать две новые песни. Об этом группа сообщает в своем Instagram.

- Мы все вчетвером почувствовали, что через 35 лет было бы весело снова объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали,» - говорится в публикации.

Известно, что одна из двух записанных композиций - «I Still Have Faith in You» прозвучит в декабре 2018 во время специальной трансляции на телеканалах ВВС и NBC.

Напомним, в октябре 2016 ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление коллектива состоялось в 1982 году, однако в июне 2016 года группа сыграла на закрытом гала-вечере в Стокгольме.

