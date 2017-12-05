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Тайная подруга Avicii призналась, что планировала родить музыканту дочь

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Модель Тереза Качерова опубликовала совместные фото с диджеем и ее сыном .
У Avicii осталась девушка с ребенком
У Avicii осталась девушка с ребенком
instagram.com/terezakacerova/

Спустя некоторое время после смерти шведского диджея Avicii (Тима Берглинга), чешская модель Тереза Качерова объявила, что состояла в отношениях с музыкантом и рассказала о том, что пара планировала завести общего ребенка. 

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В своем Instagram модель опубликовала фото с диджеем и ее сыном от предыдущих отношений - Лукой. Качерова пишет, что до сих пор не может поверить в то, что Тим умер, и что ее сын Лукас не сможет представить своей сознательной жизни без присутствия Avicii.  

Дорогой Тим. Я провела последние дни, ожидая, когда я проснусь и мне кто-нибудь скажет, что это какая-то плохая шутка, что это огромная ошибка. Я думаю, что теперь это, наконец, утихомирилось теперь, когда я действительно больше никогда не смогу тебя увидеть,» 
– поделилась Тереза. 

Модель упомянула в публикации о нескольких искренних общих моментах, которые навсегда останутся в ее памяти. Девушка также призналась, что пара мечтала о создании будущей семьи и рождении дочери, которую бы назвали Серафиной. 

 

The brightest stars burn out the fastest.

Публикация от Tereza Kačerová (@terezakacerova)

 

 

My manz.

Публикация от Tereza Kačerová (@terezakacerova)

Ранее в СМИ появилась новая версия смерти Avicii. Подробнее читайте здесь.

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Теги: Avicii, диджей, Тереза Качерова
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