Тайная подруга Avicii призналась, что планировала родить музыканту дочь

Модель Тереза Качерова опубликовала совместные фото с диджеем и ее сыном .

Спустя некоторое время после смерти шведского диджея Avicii (Тима Берглинга), чешская модель Тереза Качерова объявила, что состояла в отношениях с музыкантом и рассказала о том, что пара планировала завести общего ребенка.

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В своем Instagram модель опубликовала фото с диджеем и ее сыном от предыдущих отношений - Лукой. Качерова пишет, что до сих пор не может поверить в то, что Тим умер, и что ее сын Лукас не сможет представить своей сознательной жизни без присутствия Avicii.

Дорогой Тим. Я провела последние дни, ожидая, когда я проснусь и мне кто-нибудь скажет, что это какая-то плохая шутка, что это огромная ошибка. Я думаю, что теперь это, наконец, утихомирилось теперь, когда я действительно больше никогда не смогу тебя увидеть,»

– поделилась Тереза.

Модель упомянула в публикации о нескольких искренних общих моментах, которые навсегда останутся в ее памяти. Девушка также призналась, что пара мечтала о создании будущей семьи и рождении дочери, которую бы назвали Серафиной.

My manz. Публикация от Tereza Kačerová (@terezakacerova) 5 Дек 2017 в 10:48 PST

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