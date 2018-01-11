Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам
Участница популярной группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская рассказала о своем отношении к спорту, диетам, а также о том, как следит за своей фигурой.
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По словам певицы, она переменчива в своих спортивных предпочтениях и может бросать одно увлечение, чтобы попробовать что-то новое.
В принципе я хожу заниматься в спортзал, сейчас записалась и хожу на балет. Но у меня все как-то циклично происходит: то одно, то другое. Я непостоянная, мне быстро все надоедает,» - рассказала Слава журналистам за кулисами концерта «Музыкальная платформа» в Киеве.
Артистка также призналась, что, возможно, хотела бы попробовать детокс-диету, но пока не получается:
Я бы мечтала, возможно, питаться исключительно какими-то соками, но колбаса всегда сильнее меня,» - прокомментировала Слава.
Напомним, что ранее Светлана Лобода рассказала об отношениях с дочерью.
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