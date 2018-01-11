Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам

Комментариев: 0
Участница дуэта НЕАНГЕЛЫ переменчива в спортивных предпочтениях .
Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам
Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам
instagram.com/babaslavka/

Участница популярной группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская рассказала о своем отношении к спорту, диетам, а также о том, как следит за своей фигурой. 

Читай также: Телеканал «1+1» объявляет открытый кастинг на второй сезон проекта «Модель XL»

По словам певицы, она переменчива в своих спортивных предпочтениях и может бросать одно увлечение, чтобы попробовать что-то новое. 
 

В принципе я хожу заниматься в спортзал, сейчас записалась и хожу на балет. Но у меня все как-то циклично происходит: то одно, то другое. Я непостоянная, мне быстро все надоедает,» - рассказала Слава журналистам за кулисами концерта «Музыкальная платформа» в Киеве. 

Артистка также призналась, что, возможно, хотела бы попробовать детокс-диету, но пока не получается: 

Я бы мечтала, возможно, питаться исключительно какими-то соками, но колбаса всегда сильнее меня,» - прокомментировала Слава. 

 

 

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Напомним, что ранее Светлана Лобода рассказала об отношениях с дочерью

Поделись:
Теги: Слава Каминская, НЕАНГЕЛЫ, спорт, шоубиз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь