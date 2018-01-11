Участница дуэта НЕАНГЕЛЫ переменчива в спортивных предпочтениях .

Слава Каминская рассказала, как относится к спорту и диетам instagram.com/babaslavka/

Участница популярной группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская рассказала о своем отношении к спорту, диетам, а также о том, как следит за своей фигурой.

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По словам певицы, она переменчива в своих спортивных предпочтениях и может бросать одно увлечение, чтобы попробовать что-то новое.



В принципе я хожу заниматься в спортзал, сейчас записалась и хожу на балет. Но у меня все как-то циклично происходит: то одно, то другое. Я непостоянная, мне быстро все надоедает,» - рассказала Слава журналистам за кулисами концерта «Музыкальная платформа» в Киеве.

Артистка также призналась, что, возможно, хотела бы попробовать детокс-диету, но пока не получается:

Я бы мечтала, возможно, питаться исключительно какими-то соками, но колбаса всегда сильнее меня,» - прокомментировала Слава.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 10 Янв 2018 в 7:44 PST

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