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Тина Кароль выпустила англоязычную версию песни "Шаг, Шаг"

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На английском композиция получила название "Step by Step".
Тина Кароль выпустила англоязычную версию композиции "Шаг, Шаг"
Тина Кароль выпустила англоязычную версию композиции "Шаг, Шаг"
Кадр из YouTube

Украинская звезда Тина Кароль, которая занимает кресло звездного члена жюри проекта “Голос країни-8“, обрадовала поклонников новой версией песни “Шаг, Шаг“. 

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Исполнительница представила англоязычную версию композиции, которая получила название “Step by Step“. Видео появилось на официальном видеоканале Кароль Vevo.  

Смотрите видео Тины Кароль “Step by Step“ онлайн

Ранее стало известно, что ведущая канала «Украина» Анна Панова вышла замуж. Подробнее по ссылке.

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Теги: Тина Кароль, песня, премьера
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