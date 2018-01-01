Светлана Лобода рассказала об отношениях с дочерью

LOBODA: «Если сравнивать наши детские фотографии - порой и я не могу нас отличить».

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Как известно LOBODA сейчас живет в США, в Лос Анджелесе, где пребывает со своей дочерью Евой и мамой. Это время артиста не теряет зря, занимаясь записей нового альбома и посещая концертные шоу поблизости. Так недавно Светлана вместе с дочерью посетили Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла, на котором в этом году выступили Beyoncé, Jamiroquai и The Weeknd.

LOBODA рассказывает, что именно дочь выбрала этот фестиваль из-за любви к Beyoncé:

Мы с Евочкой похожи во многом, она же часть меня. Если сравнивать наши детские фотографии - порой и я не могу нас отличить. Да и характер у Евочки мамин, очень целеустремленная девочка, всегда знает чего хочет, готова идти к цели и Ее не пугают препятствия. Мне кажется эти качества ей точно пригодятся в жизни. Я, конечно, как мама, поддержу любое её начинание, но мне бы хотелось, чтобы моя дочь избежала моей судьбы. Несмотря на все привилегии работа артиста - адский труд . Мы не имеем возможности быть дома, видеть родных и близких. Наша жизнь - это сплошные перелеты, переезды, безумный график.

Светлана Лобода с дочерью Евой фото пресс-служба

Также LOBODA призналась, что ежедневно занимается вместе с дочкой английским:

Сейчас с Евочкой наше самое интимное время, когда я могу выдохнуть на несколько десятков дней и провести его с дочерью. В ЛА мы много гуляем, посещаем выставки и учим английский.

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